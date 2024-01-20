漸進式寒流來了！全台連3天「劇烈降溫」 下週最凍、追雪時機曝
明（20）日入冬最猛寒流開始影響，這波屬於漸進式降溫，越晚越冷，接下來36小時溫度有劇烈變化，一路降溫到週二到週三清晨最冷，局部地區低溫下探攝氏5度，週日北部、宜蘭明顯先轉涼，北部清晨還有攝氏18度，入夜後氣溫暴跌至攝氏12度。下週受到華南雲雨區影響，下週一晚間到週二水氣多，全台都有降雨機率，太平山、拉拉山、合歡山、大屯山都有降雪機會。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜表示，寒流南下影響，明（20）日開始逐日降溫，北部、宜蘭先明顯轉涼，週日北部攝氏12度至18度、中部攝氏14度至25度、南部攝氏16度至26度、東部攝氏17度至20度，越晚越冷，整天最低溫時間在晚上。
下週一氣溫再下降，北部攝氏8度至14度、中部攝氏10度至20度、南部攝氏12度至24度、東部攝氏13度至18度；最冷的時機點在下週二、週三（23日、24日）全台氣溫不超過10度，台南以北、宜蘭、花蓮低溫攝氏7度至9度，其他地區、高屏、台東低溫攝氏9度至12度，空曠地區會在低攝氏1度至2度，最低溫下探攝氏5度。
回溫要等到下週四（25日），雖清晨各地天氣仍非常寒冷，但白天起寒流逐漸減弱。
降雨的部分，華南雲雨區影響，下週一晚上到週二水氣特別多，全台都有降雨機率，其中基隆北海岸、大臺北山區、東北部、宜蘭會有局部較大雨勢，下週三（24日）降雨開始趨緩，只剩下北部、東半部迎風面有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。
寒流加上水氣配合，下週一晚上到下週二有機會下雪，包括北部、宜蘭1000到1500公尺以上高山，下週二中南部、花東海拔2500到3000公尺以上高山也有機會迎接雪景。