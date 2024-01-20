文化成年禮金常態化發放上路　陳建仁籲青年領取體驗台灣文化

▲陳建仁出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」。（圖／行政院提供）
▲陳建仁出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」。（圖／行政院提供）

記者陳佩君／台北報導

文化部今（20）日開放發放16至22歲青年的文化成年禮金，行政院長陳建仁表示，他會催促高中二年級的外孫女「快點領」，並笑稱他也很想回到16歲；陳建仁表示，感謝文化部推動「文化成年禮金」常態化政策，讓年輕人能夠多加體驗台灣文化，激發更多創意，進一步推動台灣文化產業不斷向上提升。

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文化部首次常態化發放16至22歲、每人1200點文化成年禮金，今天第1天開放領用，陳建仁出席「文化部文化成年禮金常態化記者會」時表示，文化是一個國家的靈魂，也是所有生長在這片土地上人們的生活故事，感謝文化部推動「文化成年禮金」常態化政策，及多家電子支付系統業者共同參與，呼籲16至22歲的年輕朋友踴躍領取及善用「文化成年禮金」，透過欣賞藝文表演、看國片、參觀展覽等文化體驗活動，認識台灣的歷史文化，進一步推動台灣文化產業不斷向上提升。

陳建仁說，文化是一個國家的靈魂，也是所有生長在這片土地上人們的生活故事，台灣自400年前台南開城至今，歷經不同時代變遷，不僅造就今日台灣美麗、多元的文化態樣，促進藝文產業蓬勃發展，也將台灣塑造成一個自由民主、多元開放、互相尊重欣賞的國家，而在豐富的文化底蘊薰陶下，台灣人也養成勤儉、慈悲、善良、願意互助的天性。

陳建仁提到，感謝文化部推動「文化成年禮金」常態化政策，讓年輕人能夠多加體驗台灣文化，激發更多創意，進一步推動台灣文化產業不斷向上提升；同時也感謝多家電子支付系統業者懷抱守護台灣這片土地的使命感，發揮ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神，共同參與這項活動，促進藝文產業的數位轉型。

陳建仁指出，COVID-19疫情期間，台灣因防疫得宜，在2020年曾維持253天本土零確診案例的紀錄，但藝文產業仍遭受很大影響，因此政府參酌德國、義大利、西班牙、法國等國家做法，由政府推出1,200點（1點1元）的「文化成年禮金」，鼓勵年輕朋友購買書籍或文創與工藝品、看國片、欣賞藝文表演、參觀展覽等活動，而文化成年禮金原先僅針對「18-21歲」的年輕族群發放，去年7月政府宣布加碼，擴大發給「16-22歲」的年輕朋友。

陳建仁鼓勵年輕朋友踴躍領取及運用文化成年禮金，透過藝文消費認識台灣的歷史文化，以及所有前人在這塊土地上打拚的故事，進而開創更美好的未來。

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