文化成年禮金常態化發放上路　陳建仁籲青年領取體驗台灣文化

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陳建仁說，文化是一個國家的靈魂，也是所有生長在這片土地上人們的生活故事，台灣自400年前台南開城至今，歷經不同時代變遷，不僅造就今日台灣美麗、多元的文化態樣，促進藝文產業蓬勃發展，也將台灣塑造成一個自由民主、多元開放、互相尊重欣賞的國家，而在豐富的文化底蘊薰陶下，台灣人也養成勤儉、慈悲、善良、願意互助的天性。
陳建仁提到，感謝文化部推動「文化成年禮金」常態化政策，讓年輕人能夠多加體驗台灣文化，激發更多創意，進一步推動台灣文化產業不斷向上提升；同時也感謝多家電子支付系統業者懷抱守護台灣這片土地的使命感，發揮ESG（環境保護、社會責任、公司治理）精神，共同參與這項活動，促進藝文產業的數位轉型。
陳建仁指出，COVID-19疫情期間，台灣因防疫得宜，在2020年曾維持253天本土零確診案例的紀錄，但藝文產業仍遭受很大影響，因此政府參酌德國、義大利、西班牙、法國等國家做法，由政府推出1,200點（1點1元）的「文化成年禮金」，鼓勵年輕朋友購買書籍或文創與工藝品、看國片、欣賞藝文表演、參觀展覽等活動，而文化成年禮金原先僅針對「18-21歲」的年輕族群發放，去年7月政府宣布加碼，擴大發給「16-22歲」的年輕朋友。
陳建仁鼓勵年輕朋友踴躍領取及運用文化成年禮金，透過藝文消費認識台灣的歷史文化，以及所有前人在這塊土地上打拚的故事，進而開創更美好的未來。
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