台南甜點節爆人潮！100攤「明天還有」 PokémonGO台南官方路線曝
第四屆「台南甜點節」於今（ 20）日至明（21）日共舉行兩天，地點在台南市立圖書館新總館、大東橋商圈，帶來超過100個品牌攤商，包含甜點、美食與手作品牌進駐。下午15:00一開場，據悉人流就已擠爆現場。另外，Pokémon GO預計3月選於台南舉行台灣首場的Pokémon GO City Safari活動，目前搶先於台南規劃了台灣首批30條「官方路線」，讓玩家能探索台南的經典景色、景點。
記者葉盛耀/綜合報導
總被稱為「全糖市」的台南，今日舉辦「台南甜點節」，現場邀請超過上百個品牌攤商參與，像是哈根達斯、勤億蛋品科技、品皇咖啡、El.Olor法式甜點、森本Morimoto、好柒手作甜品、森海手作甜點、隅生雞蛋糕、青鳥原味甜點-Madarka Dessert、Bebop未來冰淇淋、Momento粉圓時刻、森•海 Patisserie Studio、LeFrenchQuiche法式鹹派、沙Ｘ爆等，讓與會民眾好逛、好玩、好吃，體會到連空氣都是甜的台南。
活動現場也攜手南市圖新總館同步舉辦多樣化講座與活動，包含威士忌與咖啡達人講座論壇、魔法烘培 DIY 手作於灶咖提供烘培小點心教學等，而舞台也準備了精彩的表演陣容，包含知名網紅歌手王宇彤、任性教主楊淨宇、GMA 金牌詞曲創作歌手芊妙等。
另外，2024年適逢「台南400」，Pokémon GO將於3月舉行台灣首場的Pokémon GO City Safari活動，還台南市規劃了台灣首批30條「官方路線」，讓全球的訓練家一旦來到台南，就能透過這30條Pokémon GO「官方路線」，包山、包海徹底探索台南的經典景色與新挖掘的景點，目前已搶先於今（20）日上線。
Pokémon GO「官方路線」總計30條，跨9個行政區域，包含安平、中西、鹽水、白河、龍崎、北門、將軍、安南、七股等，逾200個景點，像是古堡巡禮、港濱賞海、文藝氣象、大啖庶民美食、登山賞生態、泡湯等，內容包羅萬象。沿途不僅風景美妙，旅途上可獲得的深度文化感知、味蕾體驗，期望讓台南在訓練家的心裡留下深刻而美好的旅遊記憶。