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玖壹壹洋蔥「今年要結婚了」細節害羞曝光！健志女友Mia甜蜜同框

▲玖壹壹今錄製除夕特別節目，成員洋蔥（右）突然在台上宣布，今年會和女友結婚，曝光婚禮細節。一旁的健志（左）則是汗如雨下，女友幫忙擦汗相當甜蜜。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲玖壹壹今錄製除夕特別節目，成員洋蔥（右）突然在台上宣布，今年會和女友結婚，曝光婚禮細節。一旁的健志（左）則是汗如雨下，女友幫忙擦汗相當甜蜜。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

本土天團「玖壹壹」今日錄製除夕特別節目《2024 WE ARE我們的除夕夜》並帶來許多精彩表演，陪伴大家度過歡樂除夕夜。怎料，洋蔥錄到一半竟在台上宣布，將在今年與交往10年的女友結婚，完成多年以來的願望，結果談到婚禮細節，洋蔥害羞到不行，懇求媒體們放過他。

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洋蔥在後台受訪表示，計畫在今年與女友結婚，但他強調已與女友達成共識，覺得婚禮太麻煩，不會舉辦，過年則會和女友一起到韓國滑雪甜蜜度過。結果就被一旁的春風吐槽「太摳了吧！」健志還笑說，可能到時只有自助餐能吃而已，洋蔥也開玩笑表示，就一人發一個便當就好。至於何時登記結婚，洋蔥表示還沒決定好，希望大家給他點空間。

▲玖壹壹。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲為了洋蔥的婚禮，3人互相吐槽十分爆笑。（圖／記者詹鎰睿攝影）
事實上，洋蔥說要結婚已經講了很多年，大家都希望今年可以如願。有趣的是，健志受訪時汗如雨下，臉上全部都是水，他笑說，因為剛剛表演時，觀眾太過熱情才會這樣，結束訪問後，化妝師女友Ｍia（陳甯亞）也馬上衝上前幫忙擦汗，兩人相視而笑，互動甜到不行。

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▲玖壹壹。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲健志與化妝師女友Mia互動相當甜蜜。（圖／記者詹鎰睿攝影）

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