傅崐萁PO長文喊話！拋5大願景盼國會改革、朝野政黨放下政黨利益

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傅崐萁說，不管哪個政黨執政，似乎都不願面對改革後強而有力的國會，甚至是擁有調查及聽證的國會，過去的16年，國、民兩黨皆完全執政，但因小黨、在野黨及執政黨的立場不同，執政者不願見到強而有力的國會，現實的政治利益，導致國會改革及議事效率迄今無法提升！
傅崐萁指出，國會充滿政治性的杯葛，不管佔領主席台，打架、鎖門，甚至太陽花事件，其實都非民主及理性的展現，多數如何能尊重少數？少數如何能不脅持多數？認為國會改革其實須靠朝野來共同推動及遵守相關議事規範，不是喊喊口號而已，必須透過修法與制度化，強化委員會功能、完備立法調查、聽證權、正副院長議事中立及兼顧透明與效率。
傅崐萁也提出五點願景跟政策執行方向：
1.加強委員會的功能，避免朝野協商完全凌駕於各專業委員會的審查、決議之上。
2.國會議長、副議長中立，不管是院會還是委員會主席，議事指揮及程序，務求公平、公正，並建立違反議事中立的罰則。
3. 立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明，除了原有的經費稽核委員會，應定期向人民公布、公開!
4.聽證及調查權的建立，國會為周延立法，蒐集資訊，得進行「立法性調查」；為揭發社會或政府弊案、官員違法失職，獲得足夠證據，得進行「監督性調查」。
5.制定「藐視國會及國會偽證罪」，對於抗拒國會監督及提供偽證之人，做必要的處罰、科以刑責。
大法官解釋 585 號，早確立了立法院的調查權，但93 年 12 月的解釋文公布迄今已經 20 年了，仍然沒有法制化，國民黨過去曾成立國會議事效率提升改革小組推動，97年立法院也曾審查「立法院職權行使法」 中有關調查、聽證的法案，最後在協商中石沉大海。
過去民進黨 16 年執政的扁政府及蔡政府，總統與行政機關完全藐視立法院的決議，連備詢都態度傲慢造成行政權獨大，想必這就是民進黨對於國會改革避重就輕的重要因素。
未來 4 年，民進黨再度執政，若要面對強而有力的國會監督，一定又是虛應故事！
唯有在野團結，健全強而有力的國會聽證、調查制度，才能真正落實監督執政 12 年的民進黨；只有健全的立法機關，行政機關的權力才不會專制貪腐，人民的權利才會受到保障。
傅崐萁呼籲朝野政黨，應放下政黨利益，既有國會改革的共識，應即刻來做，不要淪為口舌之爭、政治操作，與其互相指責，不如立即啟動國會改革，回應全民期待。
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