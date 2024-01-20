PLG／林來瘋降臨新北！林書豪狂飆43分　國王114：82大勝夢想家

PLG職籃聯盟新北國王林書豪今(20)日再展現強大的火力，全場18投14中，罰球14投11中，狂轟全場最高43分，率領國王114：82大勝夢想家，拿下本季第10勝，與龍頭夢想家勝差拉近至0.5場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本場比賽國王攻勢集中在林書豪、米歇爾和曼尼高身上，三人合力攻下73分，其餘球員得分都沒突破雙位數，但全隊有13人得分。第二節成為勝負的分水嶺，首節2分落後的國王，第二節大爆發，先用一波12：0的攻勢，扭轉戰局。林書豪在第二節狂飆22分，寫下個人單節最高得分紀錄，並率領國王單節轟下38分，且只輸了10分，反在半場取得26分領先。夢想家易籃後試圖力挽狂瀾，林俊吉在第三節獨拿15分，逐漸縮小差距，不過國王在第4節找回攻守節奏，林書豪接管戰局，最終迎來大勝結局。夢想家共4人得分上雙，林俊吉拿下18分，表現最佳，布依德16分，錢肯尼14分，德文馬布爾拿下13分，夢想家吞下3連敗。PLG／林書豪傳傷情！ 夢想家93：76擊敗國王、狂掃平紀錄10連勝東超／林書豪關鍵三分！新北國王67:63擊敗帝王 率先闖進4強PLG／新北國王三分手感冷、近6場5場不到30% 林書豪：球員的責任PLG／林書豪因傷缺陣！密集出賽腳踝不適 國王要終止3連敗難度高