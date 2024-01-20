日立盃高球／TPGA聯軍豪取賽史首冠、笑納150萬　高藤榮膺本屆MVP

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第二組則是名符其實的旅美名將對抗戲碼，同組出發的分別是在美國、台灣、中國累積共九座冠軍及一項金氏世界紀錄認證的李旻搭檔石澄璇、「雙鷹球王」陳志忠/美巡女將第一人鄭美琦、以及亞運銅牌洪健堯/謝繼賢。在吸睛度不遑多讓的第5組則是台灣獎金后張雅淳/陳伶潔，對抗去年蟬聯台巡獎金王的詹世昌/李玠柏，與代表長春隊出征的「小巨人」翁永田/黃璧洵上演世代相抗的精彩戲碼。
儘管今日台北林口地區驟降的氣溫與午後偶然的陰雨，卻絲毫不影響三大協會共30位菁英選手的高昂鬥志與球技發揮，甚至三支隊伍戰到第二階段還出現白熱化的激烈對抗。最終男子隊靠著詹世昌/李玠柏搶下的4積分，以及高藤搭檔張哲瑜的3積分力保於該組並列第一名，讓台灣職業高爾夫協會以總積分22.5分之姿青史揚名，成為本大賽首支冠軍隊伍，並取得新台幣150萬元冠軍支票。
賽後男子隊隊長林文堂表示：「賽前我就盡量先培養好隊員默契，當然場上也會出現些微狀況，例如跟我同組的陳裔東一開始有點緊張，但逐洞下來仍能保持一定水準；我的話感覺今天狀態都還可以，開打之前我也很清楚男子選手不論是技術層面或心理素質都相當到位，畢竟大家接觸高爾夫賽事的經驗都很豐富，甚至我自己也在高球累積達45年的歷練。」
對於冠軍隊最終遴選高藤成為本屆最有價值球員，林文堂亦感到實至名歸：「之前大家都想推舉我成為本屆MVP，但我覺得這項殊榮應該要頒給今天表現最好的球員，畢竟三組廝殺到最後還蠻競爭的，但好在高藤在下午出發後先射了一隻老鷹，最後一洞關鍵一推又能順利搶鳥，讓最後一組的詹世昌與李玠柏能無後顧之憂的穩穩保住勝果！」