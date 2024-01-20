快訊／Toyz當街遭超哥動手痛毆！火爆現場直播全拍下　衝突原因曝

毆打Toyz直播全放送！超哥餐廳「遭灌1星」　動手原因本人全說了

▲今（20）日Toyz以直播形式前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳進行評測，結果意外爆發肢體衝突。（圖／取自Toyz直播）
▲今（20）日Toyz以直播形式前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳進行評測，結果意外爆發肢體衝突。（圖／取自Toyz直播）

記者潘毅／綜合報導

今（20）日網紅Toyz前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳進行直播評測，沒想到準備離開時，卻慘遭超哥出手毆打，畫面直接透過直播鏡頭全被拍下，瞬間成為全台熱議話題，而超哥也吐露心聲，隨後被警方依現行犯逮捕。

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Toyz20日晚間到網紅超哥的「超甲組」餐廳直播用餐，期間不斷對餐點做出評論，最後結帳離開時，他與超哥在店門口聊天，超哥認為，都是華人不該這樣說話。而Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就動手開打。

▲Toyz被超哥當街痛毆，民眾目擊衣服被扯爛、身上有血跡。（圖／翻攝畫面）
▲Toyz被超哥當街痛毆，民眾目擊衣服被扯爛、身上有血跡。（圖／翻攝畫面）
事件發生後，影片隨即在網路上瘋傳，大批網友也湧入超哥的餐廳貼上Toyz被打後坐在地上的照片，並給予一星評論，痛批「寫評論送拳頭」。

而針對本次爭議事件，超哥也回應：「我跟你們說，如果你們覺得這樣子還不到惡意批評的話，那我也不知道什麼叫惡意批評，一般我們華人啦，就泛指講中文的人，如果我們遇到一間店不如我們的所意，其實我們大概都是鼻子摸摸的，然後就下次不要再來嘛，除非說東西真的超難吃，然後服務又超級不好，但是Toyz這樣的評論其實我個人認為，就是為了挑剔而挑剔，如果他今天做的是餐飲業，他會這樣對自己嗎？而且我說真的，已經一再忍耐了，但他講話的每一字每一句其實都非常尖銳，但是真的不需要這樣子去面對一個店家，批評到人家體無完膚，你講人家好的可能只有一分，講人家不好的有九十九分，說真的，用這樣的語氣，我覺得我個人不是很能接受，那你都語帶挑釁，你覺得我家的東西不好吃，你不要來拍就好了我也以禮相待了，也不讓你買單了就出去門口還要講一些有的沒有的」。

據了解，Toyz被打到滿頭血，目前已經前往仁愛醫院驗傷，而超哥則被警方依現行犯逮捕，目前雙方未提告，警預計會依違反社會秩序維護法進行裁處。

▲網紅Toyz與「全台最有錢YTR」超哥突然在直播上大打出手。（圖／取自Toyz直播）
▲網紅Toyz與「全台最有錢YTR」超哥突然在直播上大打出手。（圖／取自Toyz直播）
其實過去Toyz與超哥，就曾因為超派炸雞「倒此一油 」的事件結下樑子，最終雙方先後推出推出80元道歉雞排、「超PINEAPPLE冰茶」致敬，將衝突化為行銷活動，還在《賀瓏夜夜秀》同台登場。沒想到今（20）日再度因為餐廳問題發生衝突。

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