中華職棒／彭政閔前往離島蘭嶼做公益！等了14年終於可以實現約定

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恰恰與蘭嶼的緣分要追溯到17年前，當時加入兄弟隊第五年的恰恰，收到島上的國小老師來信，表示蘭嶼的小朋友都很喜歡打棒球，但他們沒經費可以購買球具，那時恰恰便找隊友們合資捐贈給島上四隊棒球隊每位小朋友一個手套。後來中華職棒的回饋列車駛往蘭嶼時，大家發現島上的孩子都拿著新手套，才由老師的口中得知，是恰恰送來的。當時蘭嶼小朋友都很期待恰恰能到蘭嶼，原本在14年前，彭政閔曾抵達台東，原以為有很多班機可以到蘭嶼，沒想到下午班機都停飛，而錯失了到蘭嶼的機會，這一等就是14年後。
台灣火星人運動發展協會都會在年底舉辦公益棒球訓練營，過去曾造訪澎湖、雲林、彰化等地舉辦訓練營，前兩年因為疫情停辦，今年重啟訓練營，能到離島蘭嶼舉辦別具意義，恰恰表示很開心有機會能到蘭嶼進行回饋，這也是他首度來到蘭嶼，看見島上的孩子喜歡棒球的樣子非常感動，恰恰希望未來能提供更多的協助！
訓練營分兩部分進行，由恰恰彭政閔帶領徐樂教練及兩位助理教練負責指導蘭嶼中學棒球隊，進行打擊及投手部分的專業特訓，國小部分則邀請台東大學棒球隊魏柏燁及徐葵兩位選手來進行初階指導，透過輕鬆傳接訓練及遊戲方式讓小朋友喜愛棒球，進而對棒球產生興趣，希望在未來有機會加入蘭中棒球隊，活動最後在恰恰幫小朋友們及現場老師與家長們簽名劃下完美句點。
蘭嶼中學曾智宏教練表示因為是海島，島上的設備很容易就受到鹽份高的海風影響而損壞，尤其是金屬製的護網很快就銹蝕，此外，之前小犬風災對蘭嶼也造成極大的傷害，很多設備都毀損，因此協會此行捐贈練習衣帽、棒球手套等球具外，也捐贈了三座護網。此次公益訓練營也非常感謝高林公司、瑪林公司及協辦單位沛肯公司的大力支持與贊助，以及台東縣政府、蘭嶼鄉公所、蘭嶼中學、椰油國小在行政工作及場地協助，讓此趟公益棒球訓練營得以圓滿順利完成。
恰恰最後特別鼓勵孩子們世界很大，有夢就勇敢去追，證明自己，就如同協會以火星人命名，代表著無限可能，恰恰說很開心能到蘭嶼指導大家，他也圓夢了！期待此趟公益棒球訓練營能讓蘭嶼島上的棒球再次燃燒起來！
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