找工難！昆山投資環境不如前　傳台資工廠「放假半年」正崴急澄清

我是廣告 請繼續往下閱讀
公告內提到，據江蘇省工資支付條例相關規定，事業處決定於 2024年1月17日由單位告知需停工放假之同仁，並於2024年1月19日起開始安排停工放假。2024年1月份將發放完整全薪，2月起發放江蘇省最低薪資2280元人民幣（約台幣1萬元）的80%，並由公司支付個人所應負擔之社保與公積金費用。單位會因生產需求增加隨時通知員工返廠上崗，如無明顯訂單增加，停工放假將於2024年7月31號結束。
對此，富港電子母公司正崴集團否認，指出依集團規劃，富港（昆山）透過部門調整與華南廠區整合，提升營運效益，昆山產能不會因此減少，更沒有經營問題，強調其去年業績微幅年增。
正崴表示，基於2023年消費電子產品客戶庫存去化，及配合客戶開發新的高階遊戲產品、電動車零組件、搭Type-C的高階耳機與新一代觸控筆等產品開發完成，2024年出貨增量，加上森崴能源工程營收成長，展望2024年正崴集團營收將有所成長。
《自由亞洲電台》報導指出，昆山的投資環境大不如前，昔日繁華不再。昆山一台資企業部門林姓負責人接受採訪時透露，不僅台資，外資也遇到經營困難的問題。她表示，「現在中國經濟非常差，雖然我們看到中國經濟數據表面上還過得去，但看到實際的企業訂單，你就會看到真實的情況。現在，有大量台商面臨經營難以為繼的狀況。」
林姓負責人表示，在昆山的台資企業和其他企業一樣，面臨的最大問題是訂單嚴重不足，有的幾乎為零，「其實根本就沒有訂單，企業只能維持生存狀態，所以要減少開支，看看半年以後，經濟環境會否好轉。」
江蘇昆山是中國台商聚集地，過去數十年吸引大量台灣資本和人才，高峰期時台商企業聘用員工超過十萬人。台企優厚的薪資待遇也吸引了眾多打工族，一位剛離開昆山的湖北籍民眾表示，如今昆山不再繁榮，當地勞動力價格極低，「失業的太多了，叫人心寒，從早上七點打工到晚上。在建築單位做保全從晚上七點值班到第二天早上四點半，才給170塊人民幣（約台幣724元）。」讓他大嘆「人要生存啊，怎麼辦呢！」
在昆山從事金融貸款的一名民眾表示，昆山現在的就業環境真的太差，「我才聽說三家公司的組都拆了，沒有別的原因，就是市場不好，沒有業績，只能全裁了。找工作的朋友不要太挑三揀四了，餬口要緊。」
在台資企業有十年以上工作經驗的林姓負責人表示，中國三年疫情封控措施期間，許多台商撤資，其中以中小企業為主，「疫情封控措施開放之後，經濟環境沒有好轉。生產企業原本依靠接歐美市場的訂單，現在受到很大的衝擊。」