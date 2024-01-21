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找工難！昆山投資環境不如前　傳台資工廠「放假半年」正崴急澄清

▲昆山投資環境大不如前，在中國三年疫情封控措施期間，許多台商撤資。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲昆山投資環境大不如前，在中國三年疫情封控措施期間，許多台商撤資。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由鴻海集團創辦人郭台銘弟弟郭台強經營的連接器廠正崴集團旗下中國昆山富港電子，近日傳出向員工發出通知，稱部分員工從今年1月19日起放假至7月31日。對此，正崴回應，該廠並不存在經營困難，產能也沒有減少。不過昆山的投資環境似乎大不如前，有一台資企業員工表示，當地有不少台資企業已經在醞釀春節前夕放「長假」。

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綜合媒體報導，據富港電子內部發出的一份公告指出，因歐美市場大環境衰退的影響，消費性產品需求減弱，最終客戶需求量逐次降低，伴隨著量產機種陸續結束，以致於事業處生產量能持續呈現低水位狀態，2023年實際營收較2022年年減52%，2024年預估營收比2023年衰退34%。

公告內提到，據江蘇省工資支付條例相關規定，事業處決定於 2024年1月17日由單位告知需停工放假之同仁，並於2024年1月19日起開始安排停工放假。2024年1月份將發放完整全薪，2月起發放江蘇省最低薪資2280元人民幣（約台幣1萬元）的80%，並由公司支付個人所應負擔之社保與公積金費用。單位會因生產需求增加隨時通知員工返廠上崗，如無明顯訂單增加，停工放假將於2024年7月31號結束。

對此，富港電子母公司正崴集團否認，指出依集團規劃，富港（昆山）透過部門調整與華南廠區整合，提升營運效益，昆山產能不會因此減少，更沒有經營問題，強調其去年業績微幅年增。

正崴表示，基於2023年消費電子產品客戶庫存去化，及配合客戶開發新的高階遊戲產品、電動車零組件、搭Type-C的高階耳機與新一代觸控筆等產品開發完成，2024年出貨增量，加上森崴能源工程營收成長，展望2024年正崴集團營收將有所成長。

《自由亞洲電台》報導指出，昆山的投資環境大不如前，昔日繁華不再。昆山一台資企業部門林姓負責人接受採訪時透露，不僅台資，外資也遇到經營困難的問題。她表示，「現在中國經濟非常差，雖然我們看到中國經濟數據表面上還過得去，但看到實際的企業訂單，你就會看到真實的情況。現在，有大量台商面臨經營難以為繼的狀況。」

林姓負責人表示，在昆山的台資企業和其他企業一樣，面臨的最大問題是訂單嚴重不足，有的幾乎為零，「其實根本就沒有訂單，企業只能維持生存狀態，所以要減少開支，看看半年以後，經濟環境會否好轉。」

江蘇昆山是中國台商聚集地，過去數十年吸引大量台灣資本和人才，高峰期時台商企業聘用員工超過十萬人。台企優厚的薪資待遇也吸引了眾多打工族，一位剛離開昆山的湖北籍民眾表示，如今昆山不再繁榮，當地勞動力價格極低，「失業的太多了，叫人心寒，從早上七點打工到晚上。在建築單位做保全從晚上七點值班到第二天早上四點半，才給170塊人民幣（約台幣724元）。」讓他大嘆「人要生存啊，怎麼辦呢！」

在昆山從事金融貸款的一名民眾表示，昆山現在的就業環境真的太差，「我才聽說三家公司的組都拆了，沒有別的原因，就是市場不好，沒有業績，只能全裁了。找工作的朋友不要太挑三揀四了，餬口要緊。」

在台資企業有十年以上工作經驗的林姓負責人表示，中國三年疫情封控措施期間，許多台商撤資，其中以中小企業為主，「疫情封控措施開放之後，經濟環境沒有好轉。生產企業原本依靠接歐美市場的訂單，現在受到很大的衝擊。」

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