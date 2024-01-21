寒流來了「氣溫溜滑梯極冷」！連3天恐跌破5度 最新重點一次看
寒流來了！氣象專家吳德榮表示，今（21）日清晨中部以北雲層多，伴隨弱降水回波及降雨，北台灣逐漸轉冷，中南部高溫也只剩下24度，而從22日下午起至週二，還會有第二波水氣移入，屆時雨區擴大至中部以北及東半部地區。中央氣象署也表示，週二、週三是台灣氣溫最低的時候，各地非常寒冷，民眾一定要注意保暖。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬，今天緩進式寒潮（流）南下，各地區溫逐漸下降轉冷，白天起北部及東半部仍有局部短暫雨。今天各地氣溫北部11至16度、中部12至21度、南部14至24度、東部13至23度。
吳德榮說，週一氣溫將繼續下降，全台越晚越冷，週一晚間北台灣氣溫即可能達到寒流標準（台北觀測站≦10度），沿海低溫會降到7度，而週二至週四（23至25日）清晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下，如果有清晨要出門的民眾，防寒衣物一定要穿好穿滿。
至於會不會重現2016年霸王級寒流？吳德榮則表示，這次的寒流強度本比2016年的「霸王級寒流」弱了約3、4度，無法「相提並論」，不過天氣是從極濕冷轉極寒冷，仍舊應該注意保暖。週四白天起至週六（27日）「寒流」漸減弱，氣溫才會逐日回升。
吳德榮也提醒，週一下午起至週二有第2波水氣移入，因此北部「雪線」高度約在1000米，中部「雪線」則在2000米左右，中部以北高山降雪機率高；七星、大屯山頂也有降雪的機率，陽明山則海拔不夠高，固態降水（雨夾雪、冰霰）可以期待。