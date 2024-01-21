滿島光登台灣、中國雜誌變不同人　大陸粉絲一面倒：能幫她報警嗎

Toyz遭痛毆頭縫10多針！他揭醫院外「聚集數名黑衣人」：真的超派

▲Toyz被超哥痛毆頭破血流縫了10多針，蹦闆去探視曬出醫院門外聚集10多名黑衣人的畫面，感嘆「真的超派」。（圖／翻攝自Toyz臉書）
▲Toyz被超哥痛毆頭破血流縫了10多針，蹦闆去探視曬出醫院門外聚集10多名黑衣人的畫面，感嘆「真的超派」。（圖／翻攝自Toyz臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日到網紅超哥的日本料理店用餐，評論其食物難吃，超哥不滿他言語句句帶刺，在門外談一談直接出手毆打Toyz，導致他頭皮流血到醫院縫了10多針。Toyz的網紅好友「蹦闆」立即前往醫院探視，並曬出醫院門口聚集10多名黑衣人的畫面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今（20）日Toyz前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳進行評測，結果意外爆發肢體衝突。（圖／取自Toyz直播）
▲昨（20）日Toyz前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳進行評測，結果意外爆發肢體衝突。（圖／取自Toyz直播）
Toyz和超哥爆發衝突，警察也前來到場處理，Toyz除了頭皮有撕裂傷縫了10多針外，全身上下還有多處瘀青、挫傷，送往醫院治療。Toyz的好友蹦闆得知消息後，前往醫院探視，並曬出醫院門外聚集多名黑衣人的畫面，讓他直呼「真的超派⋯哎」。不過，這幾名黑衣人在警方到場後隨即自動離開，並未爆發衝突。

▲蹦闆到醫院探視Toyz，曬出一行人在醫院門外聚集的畫面。（圖／蹦闆IG）
▲▼蹦闆到醫院探視Toyz，曬出一行人在醫院門外聚集的畫面。（圖／蹦闆IG）
▲蹦闆到醫院探視Toyz，曬出一行人在醫院門外聚集的畫面。（圖／蹦闆IG）
 
至於超哥為何會動手？起因於，Toyz昨日到超哥店裡用餐，直播評論食物難吃，當Toyz準備離開時，站在店門口與超哥交談，而超哥認為都是華人不該這樣說話。Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼啊？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就出手攻擊。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

毆打Toyz直播全放送！超哥餐廳「遭灌1星」　動手原因本人全說了

快訊／Toyz當街遭超哥動手痛毆！火爆現場直播全拍下　衝突原因曝

遭超哥當街痛毆！Toyz滿頭血赴醫院驗傷　警恐依社維法裁處送辦

Toyz遭超哥動手狂毆！急送醫院「頭頂縫十幾針」　慘烈傷勢照曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀