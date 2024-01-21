Toyz遭痛毆頭縫10多針！他揭醫院外「聚集數名黑衣人」：真的超派
網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日到網紅超哥的日本料理店用餐，評論其食物難吃，超哥不滿他言語句句帶刺，在門外談一談直接出手毆打Toyz，導致他頭皮流血到醫院縫了10多針。Toyz的網紅好友「蹦闆」立即前往醫院探視，並曬出醫院門口聚集10多名黑衣人的畫面。
記者薛羽彤／綜合報導
Toyz和超哥爆發衝突，警察也前來到場處理，Toyz除了頭皮有撕裂傷縫了10多針外，全身上下還有多處瘀青、挫傷，送往醫院治療。Toyz的好友蹦闆得知消息後，前往醫院探視，並曬出醫院門外聚集多名黑衣人的畫面，讓他直呼「真的超派⋯哎」。不過，這幾名黑衣人在警方到場後隨即自動離開，並未爆發衝突。
至於超哥為何會動手？起因於，Toyz昨日到超哥店裡用餐，直播評論食物難吃，當Toyz準備離開時，站在店門口與超哥交談，而超哥認為都是華人不該這樣說話。Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼啊？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就出手攻擊。
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