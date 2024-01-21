屏東機車擦撞軍車！通緝犯怕遭警逮秒開溜 丟下受傷女友落跑
20日下午5時許，屏東恆春三軍聯訓基地仁壽營區大門前，一台機車擦撞正要右轉進營區的軍用卡車，警方獲報後趕抵，卻只見到因車禍摔傷的女乘客，經詢問後得知，肇事的23歲的黃姓男騎士，因涉及性犯罪防治法遭通緝，發生事故後因怕被警方逮捕，所以立即逃離現場，警方隨即調閱路口監視器畫面，積極追查黃男的下落，全案擴大偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃男於昨天下午，騎乘機車載著女友，行經台26線三軍聯訓基地仁壽營區大門前，因黃男本欲超車，結果卻不慎與軍用車發生擦撞，未料警方獲報到場時，只見到因車禍左腳擦挫傷的女子。女子表示，家住高雄的男友（黃男）南下恆春找她，下午騎車載她出遊，車禍後黃男因遭通緝，擔心被警方逮捕所以離開現場。
而張姓軍人駕駛表示，當時駕駛軍車沿省北路北上，到仁壽營區前路口，欲右轉彎進入營區，卻與黃男的機車發生碰撞。該事故導致女子摔倒左腳擦挫傷，所幸無生命危險；張姓軍車駕駛酒測值為0，軍用卡車大致完好無損，目前警方正擴大追查中。
※【NOWnews 今日新聞
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