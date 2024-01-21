黃牛入侵迪士尼！分工掃光「達菲熊限定商品」　翻20倍在網路販賣

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不過有日本遊客目擊到好幾個人大辣辣的蹲在店裡面，將架上達菲熊等商品掃光，一邊把商品扔進購物籃的同時，還一邊用中文說「我根本不知道他有哪些」。目擊遊客發現後，便將他們的瘋狂掃貨行徑拍了下來，並指出他們在商店附近先卡好位，只要店員一上架或補貨，就把商品架上的限定商品都掃光。
目擊遊客表示，這些搶貨的群眾很可能是中國人組成的集團，且有著明確分工，分別負責掃貨、守著已經搶到的商品、在收銀檯結帳，甚至有黃牛一筆結帳的金額超過50萬日圓（約台幣10.6萬元）。早上開園時架上都是滿滿的限定版玩偶，到了下午4點，貨架早已被一掃而空。
報導指出，後續在二手網站上搜尋，可以看到許多達菲熊的限量周邊被轉賣，原價2200日圓（約台幣465元）的達菲熊鑰匙圈，被以翻倍的售價賣出，更有標價高達4萬950日圓（約台幣8655元）的商品，價格翻了將近20倍，仍成功賣出。
看到黃牛團體的誇張行徑，有日本民眾氣得表示，「如果買完後又要轉賣，那你乾脆就不要買。」也有日本網友稱，「看這些黃牛對待達菲熊的方式，真是很過分，完全感受不到對達菲的愛」、「以前每次只要在達菲熊新商品開賣的時候去店裡，就會在店裡聽到一堆人大聲講中文，隔著2公尺把玩偶拋來拋去給同伴。」
後續有在迪士尼海洋購買限定商品的女遊客透露，店家已經限定遊客每人只能購買一個玩偶。東京迪士尼官方坦言發現黃牛掃貨到網路高價炒賣，表示已經注意到這個問題，今後將實施每人每品項限購1個商品的規定。