談諾魯斷交　吳釗燮：中利用財政缺口拉攏政要、區域國家需警覺

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吳釗燮指出，中國的威權擴張野心並不僅限於台灣，實已擴及東海、南海，並跨越第一島鏈遠至整個太平洋。2022年4月中國與索羅門群島簽署安全協議，並於近年汲汲於與吉里巴斯加強合作，中國行徑已引起澳洲政府嚴正關切及採取相應行動。
吳釗燮強調，台澳共同面對威權主義威脅，雙邊合作將更緊密，台灣並將與太平洋友邦及理念相近國家持續深化合作，審慎嚴防中國無所不在的滲透及野心，共同遏止威權主義在印太地區及全球的擴張與侵略。
吳釗燮並表示，我國與太平洋三友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向我重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題上與吐國共同合作；帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）日前與我國副總統、總統當選人賴清德視訊對話，強調台帛邦誼是基於共享價值及對印太區域和平繁榮的承諾；我國外交部政務次長田中光目前正奉派以總統特使身分率團前往馬紹爾群島共和國祝賀新任總統海妮（Hilda Heine）就職，兩國並將持續推進雙邊合作計畫。
吳釗燮也說明，許多外交轉向國家事後發現中國並未兌現先前利誘的承諾，中國的手法是針對政要施惠，與我國和友邦合作計畫旨在嘉惠當地人民，有顯著不同。
外交部指出，「澳洲人報」成立於1964年，隸屬「澳洲新聞集團」（News Corp. Australia），是澳洲最具影響力的全國性報紙。
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