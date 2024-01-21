校園割頸案引關注！「孩想陪你長大」全台連署　316上凱道提訴求

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「孩想陪你長大」表示，團隊經過討論，認為既然無法透過行政端的提案去影響司法制度，我們就透過國家憲法賦予人民的立法權去改善它，會將目前的提案彙整成一份資料，並於2月1日立法院新會前後，找到各委員辦公室當面遞交，懇請他們在立法院中支持我們的訴求。「孩想陪你長大」表示，將於20日與21日，在全台北中南舉辦快閃活動，號召民眾一同進行連署，並將於3月16日走上凱道，期望全台立委關注此案並推動修法。
●1月20日（北部）
1. 板橋車站 - 北門3號出口 09:00-12:00
2. 大潤發土城店外圍 9:30-11:30
3. 捷運新莊站1號出口 11:00-15:00
4. 中山捷運站4號出口附近 19:00-21:00
●1月20日（中部）
一中商圈 - 一中街136號 12:00~20:00
●1月20日（南部）
南紡購物中心廣場 10:30~15:30
●1月21日
1. 中壢 - 中壢中正公園 10:00-14:00
2. 淡水捷運站2號出口旁廣場 11:00-14:00
3. 臺南廣巡堂慈善基金會(臺南市大內區內郭里25號) 09:00-12:00
4. 彰化縣員林火車站 13:00-16:00
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110