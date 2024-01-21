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校園割頸案引關注！「孩想陪你長大」全台連署　316上凱道提訴求

▲新北國中生割頸案，引起社會極大關注，「孩想陪你長大」粉專發起全台連署。（圖／翻攝自孩想陪你長大粉專）
▲新北國中生割頸案，引起社會極大關注，「孩想陪你長大」粉專發起全台連署。（圖／翻攝自孩想陪你長大粉專）

記者林盈君／綜合報導

2023年年底，新北市發生國中生割喉命案，引發社會關注，由於受害及加害人均為年僅15歲的國中生，許多民眾紛紛要求應修法，對此，致力推動少年事法修法、社會安全網粉專「孩想陪你長大」，於本月20日及21日，將發起全台北中南連署活動，希望讓更多人可以關注到這起案件，並得到政府回應訴求，而3月16日，也將在凱道舉行大遊行，邀請民眾一同前往連署。

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回顧這起校園案件，15歲的楊姓國中生，因勸阻同學而遭同年級的郭姓學生，手持彈簧刀追砍，楊姓國中生身中10刀，因傷口靠近頸部與腿部動脈，甚至背後傷口也深及臟器，經連日搶救仍傷重不治。而這起案件，也讓民眾開始關注社會安全網，與青少年刑法相關議題，臉書粉專「孩想陪你長大」指出，在「公共政策網路參與平台」提案的「縫補社會安全網－政府應正視國家對觸法少年處理能量不足的困境」未能通過，因少事法相關內容被政府認定是「司法院權責」，依目前規定無法透過線上連署。

「孩想陪你長大」表示，團隊經過討論，認為既然無法透過行政端的提案去影響司法制度，我們就透過國家憲法賦予人民的立法權去改善它，會將目前的提案彙整成一份資料，並於2月1日立法院新會前後，找到各委員辦公室當面遞交，懇請他們在立法院中支持我們的訴求。「孩想陪你長大」表示，將於20日與21日，在全台北中南舉辦快閃活動，號召民眾一同進行連署，並將於3月16日走上凱道，期望全台立委關注此案並推動修法。

▲新北國中割頸案，引起社會極大關注，「孩想陪你長大」粉專發起全台連署。（圖／翻攝自孩想陪你長大粉專）
▲新北國中生割頸案，引起社會極大關注，「孩想陪你長大」粉專發起全台連署。（圖／翻攝自孩想陪你長大粉專）
●1月20日（北部）
1. 板橋車站 - 北門3號出口 09:00-12:00
2. 大潤發土城店外圍 9:30-11:30
3. 捷運新莊站1號出口 11:00-15:00
4. 中山捷運站4號出口附近 19:00-21:00
●1月20日（中部）
一中商圈  - 一中街136號 12:00~20:00
●1月20日（南部）
南紡購物中心廣場 10:30~15:30
●1月21日
1. 中壢 - 中壢中正公園 10:00-14:00
2. 淡水捷運站2號出口旁廣場 11:00-14:00
3. 臺南廣巡堂慈善基金會(臺南市大內區內郭里25號)  09:00-12:00
4. 彰化縣員林火車站 13:00-16:00

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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