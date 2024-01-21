寒流殺到越晚越冷！台南以北「低溫探5度」 明後天全台有雨
冷空氣逐漸南下，中央氣象署表示，明（22）日晚間，北台灣氣溫將達到寒流標準，週二、週三（1月23日至1月24日）氣溫最低，台南以北及宜花低溫約攝氏7至9度，空曠地區更低，可能只有攝氏5至7度，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區在寒流期間有降雪機會，一直到週四（1月25日）白天起，寒流才會逐漸減弱，各地氣溫回升。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今（21）日北部溫度逐漸下降，由攝氏14至15度降至攝氏12至13度，中南部夜間低溫在攝氏13至15度左右，明天開始寒流影響加劇，加上華南雲雨區逐漸東移，各地雲量增多，中南部入夜也有零星降雨，整體溫度下滑明顯、白天回溫不多，北部溫度白天攝氏12至13度，晚間降至攝氏9度，中部攝氏17至18度，降到攝氏11至12度，南部攝氏22至25度，降到攝氏12至14度。
柯聿寧說明，週二到週三為寒流影響最顯著的時間，週二華南雲雨區影響明顯濕冷，週三平地水氣普遍有減少趨勢中南部轉乾冷，預估北部最低溫可降至攝氏8度左右，中南部攝氏9至10度，週四清晨受輻射冷卻影響，還有再下探至攝氏7至8度的機會，週四白天到週五寒流減弱，但早晚還是有攝氏10度左右的低溫。
氣象署指出，明晚起至週二，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區，及週二中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率，並有路面結冰、霧淞發生的機率，週三中層水氣逐漸減少，高山降雪機率下降，但北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨。