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襲紅海商船害航運！葉門胡塞有靠山　路透：伊朗和真主黨下指導棋

▲路透報導，伊朗政府派指揮官前往葉門協助坐鎮胡塞組織針對紅海的攻擊行動。圖為胡塞組織操控武裝直升機飛越「銀河領袖號」貨輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲路透報導，伊朗政府派指揮官前往葉門協助坐鎮胡塞組織針對紅海的攻擊行動。圖為胡塞組織操控武裝直升機飛越「銀河領袖號」貨輪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

葉門叛軍胡塞組織（Houthi）持續在紅海地區襲擾來往商船，使得全球貿易流道受到干擾。近來多名消息人士指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的指揮官正親自到葉門，協助指導和監控胡塞組織對紅海航運的攻擊。

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根據《路透社》報導，有四名中東地區及兩名伊朗消息人士表示，伊朗向胡塞組織提供了先進的無人機、反艦巡航飛彈、精準打擊飛彈和中程飛彈，革命衛隊指揮官和顧問還提供專門技能、數據和情報等，以確定每天通過紅海的數十艘船隻中，哪些是「往返以色列的船隻」好作為胡塞組織的目標。

另有一名伊朗內部人士向《路透社》表示，革命衛隊一直在幫助胡塞組織進行先進武器的軍事訓練，「一群胡塞組織人員才在上個月於伊朗中部革命衛隊的軍事基地受訓，熟悉新技術和使用飛彈。」

該名人士表示，伊朗指揮官也前往葉門，並在首都沙那（Sanaa）設立指揮中心，親自坐鎮紅海攻擊行動。

以色列與激進組織哈馬斯在10月7日爆發衝突後，胡塞組織於11月開始於紅海瞄準商船，為表對巴勒斯坦激進組織哈馬斯的支持。華府在上個月就曾指控，伊朗深度參與了胡塞組織策劃攻擊，還提供情報。對此，伊朗一再否認參與胡塞組織對紅海的攻擊。胡塞組織也否認伊朗和真主黨有介入。

胡塞組織（又稱青年運動）自20世紀80年代崛起，反對沙烏地阿拉伯在葉門遜尼派宗教影響力。胡塞組織主張，透過襲擊往返以色列的船隻，來支持加薩地區的人民，直到以色列開放人道物資進入加薩走廊。

由於他們的襲擊也影響了穿越葉門曼德海峽（Bab al-Mandab）的歐亞航運。這引發美國和英國對葉門境內的胡塞組織據點發動空襲，但是胡塞組織並未停止攻擊。

有兩名分析人士表示，紅海襲擊符合伊朗擴大其在區域的什葉派武裝勢力網絡以及投射影響力的目標，以顯示其有能力威脅該區域的海上安全。他們認為，德黑蘭想表明，如果加薩戰爭持續下去，西方國家可能會付出慘重的代價，隨着事態升級，可能會給中東地區帶來災難性後果。

智庫「波斯灣研究中心」主任賽格爾（ Abdulaziz al-Sager）表示，「胡塞組織並不是獨立行動。」他估計胡塞組織約有2萬名戰士，但「其成員、專業知識和能力都不先進，每天有數十艘船通過連接紅海與亞丁灣的曼德海峽，胡塞組織沒有工具、資源、知識或為新資訊找到特定的目標，發動攻擊。」

兩名前葉門軍隊消息透露，葉門境內明顯存在革命衛隊和真主黨成員，他們負責監督軍事行動、訓練、重新組裝偷渡至葉門的飛彈零件。一名不願具名的資深區域消息人士表示，「政治決策在德黑蘭，真主黨負責管理，位置就是葉門的胡塞組織。」

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