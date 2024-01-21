寒流報到！燒仙草「買一送一」　清原芋圓、珍煮丹等手搖一次整理

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珍煮丹即日起至1月30日，外送平台Uber Eats限定暖暖燒仙草、手熬冬瓜拿鐵等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌清原芋圓：燒仙草、燒仙草奶茶「買一送一」
清原芋圓即日起至1月30日，外送平台Uber Eats指定分店限定，燒仙草奶茶、薑母茶可享「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
而清原芋圓桃園新屋中華店2月初即將搬遷至新店面，回饋顧客於原址舉行「燒仙草買一送一」優惠，今最後一天！提醒大家，優惠限定到店購買；一人限購兩組；固定配料。
📌覓糖：招牌燒仙草「第二碗10元」
覓糖七彩粉粿甜點店，即日起至1月21日，招牌燒仙草「第二碗10元」！燒仙草搭配滿滿芋圓、小湯圓、珍珠三種配料，相當於「加10元多一件」必須吃起來！提醒大家，優惠僅適用現場消費；不適用持優惠券、外送、透過外送平台訂購。
📌CoCo都可：誠意燒仙草、滿滿紅豆湯「扣5元」
手搖飲料CoCo都可1月暖心優惠，使用都可訂、日常也能喝好康，即日起至1月24日，誠意燒仙草、滿滿紅豆湯等每杯「扣5元」，沐春風輕乳茶、莓果派對等每杯「扣10元」，全單滿1000元還可打9折。提醒大家，商場/外島門市除外，商品價格依各門市公告為主。