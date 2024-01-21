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寒流報到！燒仙草「買一送一」　清原芋圓、珍煮丹等手搖一次整理

▲寒流報到最低溫恐跌破5度，好想來碗熱呼呼的燒仙草！清原芋圓、珍煮丹、覓糖、CoCo都可等人氣手搖飲料燒仙草「買一送一」優惠一次告訴你。
▲寒流報到最低溫恐跌破5度，好想來碗熱呼呼的燒仙草！清原芋圓、珍煮丹、覓糖、CoCo都可等人氣手搖飲料燒仙草「買一送一」優惠一次告訴你。

記者蕭涵云/綜合報導

寒流報到！最低溫恐跌破5度，這時候來碗熱呼呼的燒仙草好暖心，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理燒仙草「買一送一」優惠，包括必吃的清原芋圓、珍煮丹、覓糖、CoCo都可等人氣手搖飲料都有好康。

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📌珍煮丹：Uber Eats限定暖暖燒仙草「買一送一」
珍煮丹即日起至1月30日，外送平台Uber Eats限定暖暖燒仙草、手熬冬瓜拿鐵等，指定飲品可享「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲珍煮丹冬季限定「暖暖燒仙草系列」，分為咀嚼控、芋頭控兩款。（圖／珍煮丹提供）
▲珍煮丹寒流回饋，Uber Eats外送平台限定暖暖燒仙草「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）
📌清原芋圓：燒仙草、燒仙草奶茶「買一送一」
清原芋圓即日起至1月30日，外送平台Uber Eats指定分店限定，燒仙草奶茶、薑母茶可享「買一送一」優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

而清原芋圓桃園新屋中華店2月初即將搬遷至新店面，回饋顧客於原址舉行「燒仙草買一送一」優惠，今最後一天！提醒大家，優惠限定到店購買；一人限購兩組；固定配料。

▲清原芋圓除了有燒仙草、也有紅豆湯暖心供應。（圖／清原芋圓提供）
▲清原芋圓除了有燒仙草、也有紅豆湯暖心供應。（圖／清原芋圓提供）
📌覓糖：招牌燒仙草「第二碗10元」
覓糖七彩粉粿甜點店，即日起至1月21日，招牌燒仙草「第二碗10元」！燒仙草搭配滿滿芋圓、小湯圓、珍珠三種配料，相當於「加10元多一件」必須吃起來！提醒大家，優惠僅適用現場消費；不適用持優惠券、外送、透過外送平台訂購。

▲覓糖招牌燒仙草「第二碗10元」。（圖／翻攝自覓糖FB）
▲覓糖招牌燒仙草「第二碗10元」。（圖／翻攝自覓糖FB）
📌CoCo都可：誠意燒仙草、滿滿紅豆湯「扣5元」
手搖飲料CoCo都可1月暖心優惠，使用都可訂、日常也能喝好康，即日起至1月24日，誠意燒仙草、滿滿紅豆湯等每杯「扣5元」，沐春風輕乳茶、莓果派對等每杯「扣10元」，全單滿1000元還可打9折。提醒大家，商場/外島門市除外，商品價格依各門市公告為主。

▲挑戰首波寒流低溫！CoCo都可今週三好友日推出誠意燒仙草「第二杯10元」優惠！超商7-11統一外送外帶平台foodomo也有冬至湯圓「任選2件8折」好康一次告訴你。（圖／翻攝自CoCo FB）
▲CoCo誠意燒仙草、滿滿紅豆湯「扣5元」，沐春風輕乳茶、莓果派對每杯「扣10元」。（圖／翻攝自CoCo FB）

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