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Toyz被超哥毆打「5歲小粉絲目睹嚇哭」！傳女子淒厲聲：拜託停手

▲Toyz（左）批評餐點遭到超哥（右）一陣爆打，整個直播影片還能聽到女性工作人員尖叫勸阻，以及5歲女童爆哭的聲音，令人怵目驚心。（圖／取自Toyz直播）
▲Toyz（左）批評餐點遭到超哥（右）一陣爆打，整個直播影片還能聽到女性工作人員尖叫勸阻，以及5歲女童爆哭的聲音，令人怵目驚心。（圖／取自Toyz直播）

記者詹鎰睿／綜合報導

港籍網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日晚間與另一名YouTuber超哥相約到對方的海鮮餐廳用餐，怎料一陣批評後竟換來超哥痛毆暴力追打，頭破血流緊急送醫，目前Toyz確定提告，超哥被依傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪等4項罪名送辦。而整個直播畫面在網路上傳開，過程中還能聽到女子不斷求饒的聲音，「拜託停手！」讓人看得怵目驚心。

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回顧整起事件，Toyz昨晚在IG上預告，「來吃偶像的海鮮！」示意要到超哥的海鮮餐廳直播吃飯，而且Toyz還帶著一名5歲的小粉絲陪同用餐，過程互動又溫馨。怎料，Toyz卻在店外當著超哥的面前批評餐點，完全不留情面，失去情緒的超哥，先是一陣右拳，接著對Toyz鎖喉頻頻暴打。

▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲超哥目前被依殺人未遂等4項罪名送辦，Toyz則是住院休養中。（圖/Toyz直播）
可以從直播聽到，Toyz相當錯愕地狂喊：「什麼？什麼？什麼？」一旁的5歲小女童目睹後當場嚇哭，其他人工作人員見狀趕緊勸阻，還能聽到女性工作人員尖叫哭喊，「拜託停手！」但這些都阻止不了已經抓狂的超哥：「滾開啦！」嘴巴狂念三字經，還夾雜著打架的皮肉聲。

對此，Toyz的委任律師也在凌晨發聲表示，委託人主張超哥針對頭部進行攻擊，明顯有置他人於死地的意圖，決定提出刑事告訴。目前超哥確定依傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事罪名被移送至地檢署，至於Toyz的傷勢相當嚴重，除了身上多處瘀青、挫傷，頭部明顯破洞，縫了10幾針，身體狀況還有待本人說明。

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▲超哥發出多張與Toyz同框的照片。（圖／取自臉書超派人生）
▲超哥原本與Toyz從仇人變好友，如今再度因為餐點被嫌難吃而爆發衝突。（圖／取自臉書超派人生）

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