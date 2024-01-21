Toyz被超哥毆打「5歲小粉絲目睹嚇哭」！傳女子淒厲聲：拜託停手
港籍網紅Toyz（劉偉健）昨（20）日晚間與另一名YouTuber超哥相約到對方的海鮮餐廳用餐，怎料一陣批評後竟換來超哥痛毆暴力追打，頭破血流緊急送醫，目前Toyz確定提告，超哥被依傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪等4項罪名送辦。而整個直播畫面在網路上傳開，過程中還能聽到女子不斷求饒的聲音，「拜託停手！」讓人看得怵目驚心。
記者詹鎰睿／綜合報導
回顧整起事件，Toyz昨晚在IG上預告，「來吃偶像的海鮮！」示意要到超哥的海鮮餐廳直播吃飯，而且Toyz還帶著一名5歲的小粉絲陪同用餐，過程互動又溫馨。怎料，Toyz卻在店外當著超哥的面前批評餐點，完全不留情面，失去情緒的超哥，先是一陣右拳，接著對Toyz鎖喉頻頻暴打。
可以從直播聽到，Toyz相當錯愕地狂喊：「什麼？什麼？什麼？」一旁的5歲小女童目睹後當場嚇哭，其他人工作人員見狀趕緊勸阻，還能聽到女性工作人員尖叫哭喊，「拜託停手！」但這些都阻止不了已經抓狂的超哥：「滾開啦！」嘴巴狂念三字經，還夾雜著打架的皮肉聲。
對此，Toyz的委任律師也在凌晨發聲表示，委託人主張超哥針對頭部進行攻擊，明顯有置他人於死地的意圖，決定提出刑事告訴。目前超哥確定依傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事罪名被移送至地檢署，至於Toyz的傷勢相當嚴重，除了身上多處瘀青、挫傷，頭部明顯破洞，縫了10幾針，身體狀況還有待本人說明。
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