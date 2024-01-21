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堅持柯正侯副　陳佩琪談柯文哲在野PK沒輸：侯友宜當副都投不下去

▲民眾黨總統候選人柯文哲（右）和夫人陳佩琪（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.30）
▲民眾黨總統候選人柯文哲（右）和夫人陳佩琪（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.30）

記者邱新博／台北報導

2024總統、立委大選，民眾黨主席柯文哲以第三名做收，但大選已經過去一周， 柯文哲妻陳佩琪似乎仍放不下，前日在臉書寫下千字文批評國民黨，「若真如他們口口聲聲說的以下架民進黨為第一要務，那麼只有你當正，國民黨當副的，才有可能達到1+1等於2的目的。」

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陳佩琪19日在臉書談及「先生說被騙一次，不想再被騙第二次了」的選舉心路歷程，表示當初在野若是誠心以下架民進黨為第一要務，其實不必要如此複雜的思考，國民黨提的整合方式奇奇怪怪，且若是柯當副手，只有極少數柯粉才會接受，結果就是雙雙一起沉淪，「選輸了，他們還有民代立委縣市首長，但民眾黨只會輸到什麼都不剩。」

陳佩琪痛批，國民黨當時口口聲聲所說的要在野整合， 根本不是以政黨輪替為最大目標， 而是以只能當正的，且絕對不退讓當前提，然後左拐右騙、硬凹柯當副手， 能贏最好，不能贏至少也打趴了柯文哲、拖垮民眾黨，讓藍營能維持最大在野黨的地位。

陳佩琪表示，選後結果柯是第三名，但在野整合一對一的PK賽時，柯沒有輸，民調沒有造假，他是在野候選人中準備最好、最久、最充實的候選人，只是最後各自代表自己的黨出去選舉，只有四歲的政黨，沒厚實的「基層組織」、「民代實力」、「選舉經費」，也沒行政資源掌控「土地開發利益」、「媒體關係」，沒有這些，再強的候選人也會被拖垮。

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