鳳梨狠酸Toyz被痛毆「不要整天白目」！自豪：有文化的89不打人
網紅圈最近不平靜，Toyz（劉偉健）特地到網紅超哥開的餐廳直播，直言醋飯不好吃，如此挑釁行為，惹得超哥不滿動手狠毆Toyz，導致他頭破血流，送醫後縫了10多針，由於Toyz經常失言惹議，網紅鳳梨見他被揍，冷言說「不要整天白目…不然遇到都是早晚的」，暗指Toyz自己惹禍上身，怪不得別人。
記者江芷稜／綜合報導
Toyz與超哥早有恩怨，他之前到超哥旗下的「超派炸雞」試吃，拍到新竹店員工將廢油倒入排水溝，在網路引起軒然大波，「倒此一油」的爭議，讓超哥形象重創，只能灰頭土臉出面道歉，也遭環保局開罰4800元，這次再開新店，Toyz提前預告要去海鮮餐廳直播「來吃偶像的海鮮」，刻意挑釁讓超哥很不滿，直接殺到餐廳堵他。
Toyz直播時直言超哥新開的海鮮餐廳，「海鮮不錯吃，但醋飯難吃」，超哥起初好言相勸，要他不喜歡可以離開，不必刻意給惡評，雙方爆發口角衝突，Toyz見到對方人多勢眾仍不斷碎念，導致超哥氣到動手，Toyz被打到癱坐在地上頭破血流，衣服還被扯爛，事後表示會提起告訴。
對此，過去跟馮語婷隔空交火的網紅鳳梨，冷眼旁觀地說：「我只能說…真的不要網路吃嘴…不要整天白目…不然遇到都是早晚的…以上」、「存好心、說好話、積陰德、不要白目」，疑似暗諷Toyz狂踩地雷，才會惹禍上身，有網友認為動手就是不對，斥責鳳梨不該挺超哥，鳳梨澄清說：「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的」，他自稱「89文藝復興之父」，強調雙方都有錯，並沒有站隊哪一邊，「一個是心態有問題，一個是處理方式有問題」。
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