Toyz遭暴打濺血！超哥美女員工目睹全程 嚇哭離職：錯就是錯
網紅超哥與Toyz在街頭爆發衝突！昨（20）日Toyz到超哥的日本料理店用餐，直接批評料理難吃，超哥認為他言語句句帶刺，忍無可忍直接揍上去，導致Toyz頭破血流送醫縫10多針，事後Toyz也對超哥以及同行夥伴提告傷害、殺人未遂等4罪。超哥的美女員工、遊戲直播平台Twitch實況主「典薇」目睹全程，表示「超哥動手打人就是不對，已經離職。」
記者薛羽彤／綜合報導
典薇在超哥店內擔任員工，昨晚發生的衝突，她也目睹全程，晚間她開直播時，哭紅雙眼透露當時狀況，「Toyz沒有還手，但超哥動手就是不對」，她不確定Toyz是不是被圍毆，但大家上前去拉都拉不動，為了不讓和Toyz一起吃飯的小粉絲嚇到，她還拿餅乾給小粉絲吃，盡量不讓她看到現場的暴力狀況。
事發後，典薇表示不認同暴力的行為，已經離職，並且在IG發限時動態說「錯就是錯」。典薇長相甜美、身材玲瓏有致，日前才被網友起底是「超哥日料店正妹店員」，而她本身是遊戲直播平台實況主，YouTube頻道大多是拍美食影片，IG也有2.4萬粉絲追蹤。
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