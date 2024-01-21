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NBA／湖人將Dejounte Murray當成問題解決方案！但Reaves難成籌碼

▲湖人對於交易亞特蘭大老鷹Dejounte Murray十分感興趣，將他視為潛在交易目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人對於交易亞特蘭大老鷹Dejounte Murray十分感興趣，將他視為潛在交易目標。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Dejounte Murray是洛杉磯湖人目前積極鎖定的目標，但在Austin Reaves不太可能作為適當身價的籌碼被賣掉的情況下，雙方正討論其他交易包裹。根據《The Athletic》報導，現在湖人可能用後衛D'Angelo Russell、新秀Jalen Hood-Schifino和2029年首輪選秀權及額外的選秀補償去和亞特蘭大老鷹談判。

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根據《The Athletic》記者Jovan Buha最新報導，湖人和老鷹隊在Murray交易談判進度上已經「停滯不前」，他們之所以這麼想要這位出產自馬刺體系的控衛，主要是紫金軍將之視為滿足他們組織進攻和投籃需求的潛在解決方案，他們很想在2月9日的交易截止日期之前敲定此事。

為什麼以Austin Reaves為首的談判難以進行？

▲洛杉磯湖人後衛Austin Reaves將有機會在今年夏天於自由市場上得到一份大合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人後衛Austin Reaves是湖人少數的交易籌碼，但除非能換回全明星球員，否則球隊不會動他。（圖／美聯社／達志影像）
湖人將LeBron James和Anthony Davis視為非賣品，其他人都可被擺上貨架，但深受喜愛的Reaves被要價非常高，除非是能換回全明星等級的球員，否則不可能讓他離隊。

另一方面，Reaves擁有出色的進攻能力，而且適合在James及AD身邊打球，如果只是用他換來Zach LaVine這種同樣優勢在於進攻、但防守難堪大任的後衛，並不能達到湖人發動交易的效果。

Jovan Buha在文中寫道，「嚴格意義上說，Reaves並非不可交易，但他已經很接近這一等級。 根據球隊內部和聯盟的消息來源，湖人隊非常重視他，並且沒有興趣交易他。 他的合約是一份成本可控、且對球隊利多的合約，而且至少還有2個賽季。 因此如果湖人想要交易里夫斯，他們要麼必須得到一個全明星等級的球員——比如比Murray或LaVine更好的球員——要麼得能夠幫助球隊多個位置的輪換進行升級。」

因此湖鷹談判現在遇到了阻礙和分歧，導致討論暫時停止。儘管遭遇挫折，但消息人士表示，隨著交易截止日期的臨近，雙方談判預計將恢復，這表明兩支球隊仍願意尋找想法上的共同點。

Dejounte Murray可以怎麼樣幫助湖人？

▲老鷹明星後衛Dejounte Murray發文諷刺ESPN的錯誤預測。（圖／美聯社／達志影像）
▲Dejounte Murray的得分、組織和防守能力，能幫助LeBron James和Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
如果可能轉隊到湖人，Dejounte Murray將回歸到控衛位置，他的得分、組織和防守能力，能幫助LeBron James和Anthony Davis，Reaves搭檔一名防守能力出色的後衛，也能被比較好的隱藏起來。

但老鷹不可能無條件助攻湖人，所以後者必須在不損害關鍵資產的情況下去嘗試得到Murray，這種尋求陣容提升的艱辛過程，應對了NBA交易的複雜性。

▲湖人後衛D'Angelo Russell全場飆進5顆三分球，拿下全隊最高29分。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人後衛D'Angelo Russell最近發揮出色，過去4戰他有3場得分超過20分。（圖／美聯社／達志影像）
D'Angelo Russell是湖人隊最可能願意拿出來的籌碼，但交易傳聞出現後的最近幾場比賽，他都打得非常出色，過去4戰他有3場得分超過20分，展現自己在進攻端的才華。

這會鞏固他在球隊的地位嗎？還是提升了自己在交易談判時的價值？目前還不得而知，但無論如何這對湖人來說都是積極的進展，他們還有將近20天可以去達到尋求理想陣容的目的。

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