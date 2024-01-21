NBA／湖人將Dejounte Murray當成問題解決方案！但Reaves難成籌碼

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為什麼以Austin Reaves為首的談判難以進行？
湖人將LeBron James和Anthony Davis視為非賣品，其他人都可被擺上貨架，但深受喜愛的Reaves被要價非常高，除非是能換回全明星等級的球員，否則不可能讓他離隊。
另一方面，Reaves擁有出色的進攻能力，而且適合在James及AD身邊打球，如果只是用他換來Zach LaVine這種同樣優勢在於進攻、但防守難堪大任的後衛，並不能達到湖人發動交易的效果。
Jovan Buha在文中寫道，「嚴格意義上說，Reaves並非不可交易，但他已經很接近這一等級。 根據球隊內部和聯盟的消息來源，湖人隊非常重視他，並且沒有興趣交易他。 他的合約是一份成本可控、且對球隊利多的合約，而且至少還有2個賽季。 因此如果湖人想要交易里夫斯，他們要麼必須得到一個全明星等級的球員——比如比Murray或LaVine更好的球員——要麼得能夠幫助球隊多個位置的輪換進行升級。」
因此湖鷹談判現在遇到了阻礙和分歧，導致討論暫時停止。儘管遭遇挫折，但消息人士表示，隨著交易截止日期的臨近，雙方談判預計將恢復，這表明兩支球隊仍願意尋找想法上的共同點。
Dejounte Murray可以怎麼樣幫助湖人？
如果可能轉隊到湖人，Dejounte Murray將回歸到控衛位置，他的得分、組織和防守能力，能幫助LeBron James和Anthony Davis，Reaves搭檔一名防守能力出色的後衛，也能被比較好的隱藏起來。
但老鷹不可能無條件助攻湖人，所以後者必須在不損害關鍵資產的情況下去嘗試得到Murray，這種尋求陣容提升的艱辛過程，應對了NBA交易的複雜性。
D'Angelo Russell是湖人隊最可能願意拿出來的籌碼，但交易傳聞出現後的最近幾場比賽，他都打得非常出色，過去4戰他有3場得分超過20分，展現自己在進攻端的才華。
這會鞏固他在球隊的地位嗎？還是提升了自己在交易談判時的價值？目前還不得而知，但無論如何這對湖人來說都是積極的進展，他們還有將近20天可以去達到尋求理想陣容的目的。