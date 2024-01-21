寒流「0度線壓台」！雪線下修到8百公尺 陽明山、二子坪有望下雪
今年首波寒流報到，除了各地氣溫逐步下探，中部以北平地可能出現攝氏5度甚至以下的低溫之外，高山在低溫和水氣配合之下，下雪機率也大幅提高，臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，目前看來，雪線將向下修正到800至1200公尺以上山區，包括陽明山、七星山、大屯山，甚至是二子坪，都有機會降下白雪。
記者張志浩／綜合報導
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，寒流持續南下，溫度也跟著繼續下探，據中央氣象署今晨最新數值模式結果顯示，明後2天，地面氣壓「1028 hPa 線」已跨過台北市，代表冷空氣勢力向南繼續伸展；850 hPa 的「0度線」在西部已壓到桃園，在東部也已到宜蘭。
林得恩指出，原先評估在北部、宜蘭1000至1500公尺以上的山區，會有下雪的機會，現在將會再向下修正到800至1200公尺以上的山區就有可能下雪，最新推測，不只是台北陽明山系的七星山及大屯山等都有下雪的機會；就連二子坪也在滿足下雪環境條件的邊緣，但二子坪可能是先下冰霰或霧淞，週一（1月22日）晚上至週三（1月24日），下雪機會最大。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則表示，週二至週三為寒流影響最強時期，預計北部最低溫可至攝氏8度，中南部攝氏9至10度，水氣減少後，週三轉為乾冷，北部溫度晚間降至攝氏9度，中南部攝氏12至14度，高山地區有降雪機會，特別是1000公尺以上地區，週一至週三晚上最佳。預計週四起寒流逐漸減弱，但早晚仍冷，還是要特別留意保暖。