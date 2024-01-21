批民眾黨比時力還「大頭症」 前立委嗆：立院不是耍嘴皮子的地方
2024大選後形成3黨不過半局面，民眾黨搶下8席立委席次，成為國會中關鍵少數。對此，國民黨前立委陳學聖直指，他曾與民眾黨不分區立委當選人黃國昌共事過，當時除了黃國昌，其他時力立委都好相處，「唯獨黃國昌自以為是，同一電梯也不打招呼」，直言若不合作，民眾黨立委屆時將會變無力「立法」的委員。
記者林怡昕／台北報導
陳學聖昨天在臉書上發文，批評「柯P一副高高在上，待價而沽的高姿態」，就想勸勸民眾黨好好翻翻立院內規，瞭解一下「這裡不是一個人耍嘴皮子的地方」。
陳學聖舉提案為例，依規定法律案須有15人連署，一般提案則最少要10人，然而民眾黨只有8席立委，不僅個人無法提案，即使用黨團提案，也無法過程序委員會。他直言，若不合作，民眾黨立委屆時將會變無力「立法」的委員。
陳學聖再指，自己於前一個任期和時代力量共事過，當時除了黃國昌，其他時力立委都好相處，大家也合作連署，唯獨黃國昌自以為是，同一電梯也不打招呼，都不把大家看在眼下，所以大家也懶的理他，最後就是聲量很大，但一事無成。
陳學聖諷刺，黃國昌又加了黃珊珊，還有個柯P，想也知道會比2016年時力最強時，還要更「大頭症」。「到時，我們就來看看他們怎麽玩自己的武林，會否自廢了武功，一事難成？！」