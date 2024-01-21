「韓江配」搶國會龍頭有雜音 王金平、洪秀柱都是經假投票後出線
新國會即將開議，國民黨重返第一大黨，將推高雄市前市長韓國瑜與立委江啟臣搭檔，參選立法院正副院長，迎戰現任的立法院正副院長游錫堃、蔡其昌。不過藍營內部對於「韓江配」搭檔有雜音，認為應該經過假投票。事實上，過去藍營幾次決定立法院正副院長人選，都曾經經歷過假投票，這次由韓國瑜公布副手江啟臣，確實罕見。
記者何哲欣／台北報導
國會史上任期最久的立法院前院長王金平，首度擔任立法院長，也是經由假投票。王金平原任立法院副院長，1999年第四屆立法院，黨內假投票，王金平擊敗原任的立法院長劉松藩，自此開啟5屆立法院長之路。而第四屆的立法院副院長，由饒穎奇、劉炳偉與陳健治3 人角逐，最後饒穎奇勝出。
2002年第5屆立法院正副院長選舉，王金平繼續擔任立法院長，副院長一職則由國民黨與親民黨合作，共提江丙坤參選。2005年第6屆立法院，國親再度合作，王金平續任院長，由親民黨推當時的黨秘書長鍾榮吉參選，這也是國會史上首次正副院長不同黨籍。
2008年後國會席次減半，國民黨在立法院大勝，王金平續任院長，但副院長共有曾永權、徐中雄、洪秀柱、蔣孝嚴、潘維剛、黃召順等6人角逐，經假投票後，由曾永權出線。
2012年王金平續任院長，但曾永權轉任總統府秘書長，國民黨再經假投票決定副院長，共有洪秀柱、潘維剛、陳根德、丁守中與呂學樟爭取，最後由洪秀柱出線。