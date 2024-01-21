12星座一周運勢／巨蟹、獅子遇寒流運超旺　金牛、處女感情好結果

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，日常。
這周任何事情都會有點困難重重，壓力不小，記得好好放鬆一下。工作上有點考驗；感情上問題比較多，心情上有點苦戀。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常，工作，感情。
這周雖然鳥事、爛事不少，但好運還是偏多。工作上工作運旺；感情上跟喜歡的對象有譜喔！
🟡雙子座
本周運勢重點，日常，工作，感情。
這周運勢會比想像中更糟，甚至有點倒楣、惡化的感覺。工作整體上有破財的可能；感情上桃花運不佳，對方還有點害羞。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周順風順水容易心想事成，而且有貴人出現。工作上有利於金錢部分、合約、簽約；感情上對方很主動，脫單機率很高。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周金錢方面進帳不少，成績亮眼，運勢比往常順利許多。工作上順利達標；感情上有復合運。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周凡事不妨主動一點，動起來是本周的好運指南。工作上若有困難會迎刃而解的；感情上有桃花悄悄來臨。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常，工作，感情。
這周很容易找到跟對方不適合的地方，建議先釐清原因。工作上是容易轉換跑道的時期；感情上對方或許有些話沒說，若已經在分手的臨界點，可以先聊聊彼此的內心話。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面若是問題很明顯或存在已久，很容易就爆發。工作上運勢不佳；感情上小心分手危機。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周要特別注意人際社交的部分，小心犯了自己的老毛病。工作上想要的結果還沒那麼快；感情上小心給人的第一印象就出局。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周會感覺特別辛苦一點，凡事會過度努力。工作上按部就班；感情上對方比較冷淡，需要主動一點。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常、感情。
這周會吃閉門羹、坐板凳的機會大，可能總是有讓人不滿的地方。工作上注意自己的形象、內容；感情上有讓對方喜歡又痛恨的地方。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作。
這周金錢方面要多注意，有破財的可能。工作上小心犯小人；感情上最近比較冷感，小心對方跑了。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。