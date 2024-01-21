蒲亭承諾早日回訪！北韓樂喊「摯友」 稱：已做好盛大歡迎準備
北韓領導人金正恩在去年9月時搭乘綠皮專列訪問俄羅斯，並與俄羅斯總統蒲亭見面，兩國深化之間的合作關係。北韓外長崔善姬才在18日結束訪問行程，就傳出蒲亭已承諾回訪北韓，而北韓官媒也表示，已經做好「盛情款待」的準備。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓官媒《朝鮮中央放送》21日援引外務省消息，報導了崔善姬本月14日至18日訪問俄羅斯的成果。報導指出，崔善姬與俄羅斯就涉及半島乃至東北亞等的多個地區及國際問題深入進行戰略溝通並達成了共識。
另外，崔善姬還獲得蒲亭回訪北韓」的承諾。北韓表示，將熱烈歡迎蒲亭的到來，「我方已做好盛情款待的準備，以最大的誠意來歡迎朝鮮人民最親近的摯友。」
俄羅斯克里姆林宮在19日發表聲明，指出蒲亭已答應回訪北韓，具體的回訪時間點尚未出爐，目前仍透過外交管道進行協商。若確定成行，這將會是蒲亭24年來首度訪北韓，他上次訪北韓是在2000年7月，當時他剛從前總統葉爾欽手中接過政權不到一年，在平壤與金正恩的父親、時任北韓領導人金正日會面。
外務省還透露，俄羅斯還對北韓在「烏克蘭特別軍事行動」的全力支援表達感謝。《韓聯社》報導指出，此番言論被解讀為，俄羅斯就北韓向其提供用於攻擊烏克蘭的導彈和炮彈表示感謝。