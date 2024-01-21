澳網／最大黑馬！Borges拍落名將Dimitrov晉16強 成葡萄牙第一人
澳洲網球公開賽男單32強爆出冷門，葡萄牙新星Nuno Borges創造了歷史，以6（3）：7、6：4、6：2、7（8）：6驚人地擊敗了第13號種子、保加利亞名將Grigor Dimitrov，首次闖入16強。
記者路皓惟/綜合報導
這位26歲的Borges在今年澳網賽事前，並未在任何巡迴賽事中打進過第三輪。此次賽事中，他接連取勝，先後戰勝了27號種子、西班牙選手Alejandro Davidovich Fokina和名將Dimitrov，在墨爾本公園打出代表作。
Borges擊敗Dimitrov，成為澳網歷史上首位打入16強的葡萄牙選手，也是繼Joao Sousa之後第二位在大滿貫賽事挺進第二周的葡萄牙球員。賽後，Borges表示：「我到現在還是不敢相信，我沒過自己會在這裡，打到澳網第二週。」
接下來，Borges的對手是俄羅斯好手、第3號種子Daniil Medvedev。Daniil Medvedev在第二輪經歷一場五盤大戰後，昨（20）日以以6：3、6：4、6：3直落三盤擊敗加拿大選手Felix Auger-Aliassime挺進第四輪、16強。
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