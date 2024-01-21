台南前甲元祐宮恭送天師回鑾 日韓友人專程南下體驗

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前甲元祐宮雖然只有3家交陪境，但交陪廟為了替友廟壯大聲勢，無不使出渾身解術。前甲顯明殿出動蜈蚣陣、內門佳興宋江陣; 由於元祐宮總幹事李宗太也是玉皇宮委員，玉皇宮自不能讓委員漏氣，一口氣安排5個陣頭，包括青奇開路鼓亭、天興五獅陣、北管吹隊、國樂結合舞蹈的「夠愛炫」舞團、神輿前的青奇大班鑼鼓，後面就是主神玉皇四殿下。
前甲元祐宮共出動兩頂神轎，走在前頭的是李府二元帥，最後壓陣的是開基李府元師，神轎前以南聲社「御前清客」取代喧鬧的鑼鼓，別有一番雅緻。元祐宮另一組陣頭是和風味十足的赤山表演藝術團，還特別量身訂做李府元帥爺的故事，將之改編成舞蹈，在街上演出。
昨天另一個亮點是負責玉皇宮轎班的「77中隊」，轎班組長梁鎬言畢業於台大醫學院，也是行政院長陳建仁的學生; 77中隊是一群熱愛廟宇文化的年輕人，平常大家士農工商，假日聚在一起扛轎休閒，成員裡面以學生為主幹，還有空軍現役軍人，更有一位消防局搜救大隊隊員，自我約束力強，素質極高。但最受矚目的是負責玉皇四殿下神輿的5位外籍人士，包括3位日本人和兩位韓國人，其中渡邊和中村是扛轎初體驗，因為他們在台北有「為什麼台灣人週末假日的休閒活動都在扛轎？」的疑問，所以梁鎬言特別邀請他們南下親自體驗。兩人擔任玉皇宮四殿下神輿的「頭簽」，覺得神輿很沈重。來自韓國的李先生身高188公分，已南下扛過3次轎，前兩次沒有抓到要領，在轎班人員指導後，現在扛起來已駕輕就熟。
前甲元祐宮遶境隊伍一路從東區走進中西區，最後進入北區開基玉皇宮，恭送天師回鑾安座，也宣告元祐首醮正式劃下休止符。