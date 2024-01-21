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Toyz曾失言酸她「超兇館粉」！郭鬼鬼：我早就動手過了

▲郭鬼鬼曾被Toyz酸是「大奶館粉」，氣得她忍不住爆打Toyz。（圖／翻攝郭鬼鬼臉書）
▲郭鬼鬼曾被Toyz酸是「大奶館粉」，氣得她忍不住爆打Toyz。（圖／翻攝郭鬼鬼臉書）

記者江芷稜／綜合報導

自稱「美食公道伯」的網紅Toyz（劉偉健），經常評論各家美食、發表爭議言論，引起網友關注，他昨（20）日刻意到網紅超哥新開的海鮮餐廳用餐，數度批評醋飯不好吃，刻意惹怒對方，當場遭超哥率眾痛毆，送醫頭上縫了10幾針。其實，他過往販毒、詐賭、批評店家，早就讓很多網紅看不下去，連網紅郭鬼鬼都被他罵過「大奶館粉」，氣得想要揍他，看到Toyz被痛毆，她忍不住曬出過去影片：「我當初就丼（動）手過了。」

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▲郭鬼鬼曾因為被罵「大奶館粉」爆打Toyz，但力氣太小沒造成傷害。（圖／郭鬼鬼 IG）
▲郭鬼鬼曾因為被罵「大奶館粉」爆打Toyz，但力氣太小沒造成傷害。（圖／郭鬼鬼 IG）
聽聞Toyz被痛毆後，郭鬼鬼在IG限時動態貼出去年狠巴Toyz頭的影片，只見她從後面勒著Toyz的脖子，並用拳頭往他頭上狂蹭，怒喊「什麼大奶館粉，好好講話，會不會聊天！」嬌嗔語氣與粉拳顯然沒有太大作用，看起來比較像打情罵俏，她在影片標註說明「我當初就動手過了，只是我力氣太小沒造成傷害，超哥，你超派」。

▲郭鬼鬼與Toyz打拳擊，事後強調暴力是不對的。（圖／郭鬼鬼 IG）
▲郭鬼鬼與Toyz打拳擊，事後強調暴力是不對的。（圖／郭鬼鬼 IG）
後來Toyz參加拳賽大戰鍾培生，私下勤練拳擊，邀來郭鬼鬼一起練拳，她戴上專業拳擊手套，猛揮Toyz手臂3拳，同樣沒有殺傷力，Toyz嗨喊「子彈都不怕了」，郭鬼鬼無奈說：「我的攻擊力真的太低了，關於我轉生變成大胸部這檔事（小朋友不要模仿喔）。」這幾次的私下互動，顯示彼此關係還不錯，郭鬼鬼就算重力揮拳也對Toyz沒造成傷害，不過她開完玩笑後，緩頰說「暴力是不對的，好了啦！做做效果」。


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