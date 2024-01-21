Toyz曾失言酸她「超兇館粉」！郭鬼鬼：我早就動手過了

▲郭鬼鬼與Toyz打拳擊，事後強調暴力是不對的。（圖／郭鬼鬼 IG）

聽聞Toyz被痛毆後，郭鬼鬼在IG限時動態貼出去年狠巴Toyz頭的影片，只見她從後面勒著Toyz的脖子，並用拳頭往他頭上狂蹭，怒喊「什麼大奶館粉，好好講話，會不會聊天！」嬌嗔語氣與粉拳顯然沒有太大作用，看起來比較像打情罵俏，她在影片標註說明「我當初就動手過了，只是我力氣太小沒造成傷害，超哥，你超派」。後來Toyz參加拳賽大戰鍾培生，私下勤練拳擊，邀來郭鬼鬼一起練拳，她戴上專業拳擊手套，猛揮Toyz手臂3拳，同樣沒有殺傷力，Toyz嗨喊「子彈都不怕了」，郭鬼鬼無奈說：「我的攻擊力真的太低了，關於我轉生變成大胸部這檔事（小朋友不要模仿喔）。」這幾次的私下互動，顯示彼此關係還不錯，郭鬼鬼就算重力揮拳也對Toyz沒造成傷害，不過她開完玩笑後，緩頰說「暴力是不對的，好了啦！做做效果」。