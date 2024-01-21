低溫假機率出爐！寒流一路往台灣衝 11縣市「今晚就跌破10度」
寒流步步進逼，準備侵襲台灣，中央氣象署今（21）日發布「低溫特報」，提醒台中以北、金門、連江等縣市，在今日傍晚至明（22）日，要留意攝氏10度以下低溫，新北市、基隆市更是亮起「橙色燈號」，將有長時間攝氏10度左右或以下氣溫發生，至於會不會放「低溫假」，則要看低溫是否造成災害影響交通，目前看來山區易降雪的地方較有機率。
記者張志浩／綜合報導
🟡低溫特報警告範圍
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生機率。
📍黃色燈號（寒冷）：台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，連江縣有攝氏6度以下氣溫發生機率。
針對低溫假，《天然災害停止上班及上課作業辦法》並無規範低溫或高溫的停班停課標準，除非低溫導致發生災害，如降雪中斷水電、地面結霜影響通行等，各縣市首長才能依「其他天然災害」裁量，宣布停止上班及上課。
氣象署表示，明日晚間，北台灣氣溫將達到寒流標準，週二、週三（1月23日至1月24日）氣溫最低，台南以北及宜花低溫約攝氏7至9度，空曠地區更低，可能只有攝氏5至7度，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區在寒流期間有降雪機會，這些可能降雪的區域，較有可能放低溫假，平地、市區機率較低。