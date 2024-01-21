入冬最強冷氣團來襲 高市消防局提醒慎防一氧化碳中毒
根據中央氣象署預報資料顯示，今（113）年入冬最強冷氣團即將來襲，預計1月21日（日）起開始影響臺灣，全臺氣溫下降相當有感，且這波寒流將持續好幾天， 23日（二）、24日（三）最低溫甚至可能來到10度以下。高市府消防局今(21)日提醒市民除了加強保暖，使用瓦斯燃氣熱水器及電暖器具等也應注意室內通風及用電安全。
記者郭凱杰／高雄報導
根據內政部消防署統計資料顯示，燃氣熱水器一氧化碳中毒案件約有7成以上發生於12月、1月及2月等氣溫較低之月份，分析其原因主要為熱水器安裝在室內，再加上天氣寒冷，民眾容易緊閉門窗，造成空氣不流通，使瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳而中毒。另外熱水器雖裝設於陽台，卻加裝窗戶、堆積雜物、晾曬大量衣物等，也會導致通風不良，以往也曾有一氧化碳中毒案例。
為防範類似案件發生，高雄市政府消防局提醒民眾，使用燃氣器具包然瓦斯爐等應注意室內通風，其中燃氣熱水器，安裝時並應選擇合格之燃氣熱水器承裝業及技術士，以確保安全。
目前高雄市針對一氧化碳中毒潛勢戶之燃氣熱水器遷移或更換有提供補助，其中低收入戶最高可補助新台幣12,000 元，一般戶最高補助新台幣 3,000 元，申辦時間自113年1月1日起至4月30日止。
只要符合居家燃氣熱水器安裝不當，且經消防單位訪視後確有一氧化碳中毒潛勢，需遷移或更換熱水器（包括電熱水器或太陽能熱水器）者即可辦理補助申請，民眾可把握時機洽詢各地方消防分隊提出申請，以平安度過寒冬。