寒流發威了！7-11咖啡第2杯10元　全聯發熱衣買1送1、火鍋料12元

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7-11強打韓國進口的「熊津紅蔘飲」，自1月24日至2月20日限時買一送一，並同步推出「CR 2WARM雙面暖絨衣」優惠，加99元就能多1件，以及小白兔暖暖包第2件6折、指定品牌暖暖包任選買1送1。
熱飲部份，「心熱園」指定熱罐任選第2件6折，另於1月24日至2月20日期間開跑，GODIVA迦納熱巧克力」原價99元、特價79元。今（21）日起至1月24日限時4天開喝，門市買CITY系列指定同品項第二杯10元。
📍門市｜1月21日至1月24日
◾大杯美式第2杯10元，6.1折（原價45元、特價28元)
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元)
◾英式紅茶第2杯10元，6.4折（原價35元、特價23元)
🟡全家便利商店：6大寒流優惠
📍優惠1：永豐餘生技系列6折
1月22日至1月25日，到門市買私品茶「永豐餘生技」系列飲品6折，包含薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，原價65元、特價39元。
📍優惠2：單品咖啡2杯119元
即日起至2月6日，到門市買大杯單品美式或單品拿鐵，同品項2杯119元。
📍優惠3：指定熱飲7折券
全家APP「優惠趣」推出Let’s Café指定熱飲7折起優惠券，將於1月22日上午10時準時開搶。
◾中杯畬室醇香巧克力飲59元優惠券
◾大杯慢煮焦糖拿鐵49元優惠券
📍優惠4：馬尚煮4入8.8折
「馬尚煮」海鮮風味食材任選4入8.8折，可至全家APP「地圖趣」查詢販售店舖。
📍優惠5：發熱衣加99元多1件
即日起至1月28日，到門市買FamiCollection發熱衣系列，享同價位商品加99元多1件，品項包含無重力發熱衣、石墨烯發熱衣、極暖絨發熱衣。
📍優惠6：溫罐飲品第2件6折
即日起至2月20日買溫罐機飲品，同品牌、同價位第2件6折第二件6折。
🟡全聯：火鍋湯底、發熱衣買1送1
天冷吃火鍋，全聯推出「小蒙牛火鍋湯底」，共有蒙古麻辣鍋／蒙古養生鍋／素食養生鍋3種口味，即日起至2月1日期間，單包原價185元、特價買1送1。火鍋肉片也有好康，即日起至1月25日限定，豬里肌火鍋薄切肉片100g特價39元、大陸A菜20元、金針菇12元。
搶攻保暖商機，即日起至2月1日發熱衣也買1送1，原價399元的鱷魚石墨烯保暖長袖衫，特價後平均每件發熱衣不到200元。