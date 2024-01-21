搶立院龍頭藍綠各自備戰 黃珊珊：為何不回應4大訴求
立法院長選舉將於2月1日新國會就任時當日進行，藍綠各自備戰，藍營目前雖為國會最大黨，但有立委韓國瑜、傅崐萁錶帶有意爭取；民進黨則由現任游錫堃連任機會最高。至於民眾黨不分區立委當選人黃珊珊今（21）日再度強調，藍綠都應先回應他們的國會改革四大訴求，「想要位子，先談改革！」
記者邱新博／台北報導
黃珊珊說，記者和媒體都在討論民眾黨對於立法院長副院長的看法，她更想問，「大選結束七天過去了，想參選的人對於國會改革有甚麼想法？對於未來的國會，身為議長應該有甚麼做法？」但是現在只看到各黨人選爭相出頭、沒看到政見，政黨也只放話要讓位子，但沒說要怎麼改革，媒體整天討論民眾黨八票怎麼投，她覺得大家應該要去問問這些參選人為什麼不回應我們提出國會改革的四大訴求？看來，現在兩大黨推的人選都不想回應國會改革，只想取得權位而已。
黃珊珊表示，兩大黨每天放任打手與側翼攻擊民眾黨，但是每天還是在說要找民眾黨合作，這個世界很錯亂，但是，「我們依然會選擇作實事、說實話」；三黨不過半已經是未來四年的現實狀況，民眾黨身為關鍵，已經說得很清楚，國會改革的四大訴求，請兩黨正面回應，也請參選人提出國會改革的政見，會慎重考慮，民眾黨將站在人民的立場，持續強力監督，還是那句話『改革比位子重要』，想要位子，先談改革。
黃珊珊說，媒體每天問同樣的問題，她只想說，柯文哲已經說過台灣民眾黨團進團出，不會成為其他政黨內鬥的籌碼，更不會跟任何個人或利益團體交換，所以，請兩大黨回應人民對於國會改革的期待，國家要往前走，人民要看到的是希望，國會改革有這麼難回應嗎。