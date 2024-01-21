紅海局勢動盪！英美船隻受胡塞威脅 船員行經期間可領2倍薪
葉門叛軍胡塞組織威脅攻擊航行紅海的船隻，不僅拉抬全球航運成本，也讓該地區局勢持續動亂。有航海公會表示，若有船員待在與英、美兩國有關聯的船隻上，在行經紅海最危險地區的期間，將會獲得雙倍工資，並且可以選擇在抵達紅海風險最高的地區前就上岸。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《彭博社》報導，代表超過2萬名航海船員的大型航海人員工會Nautilus國際公司與英國航運商會以及英國鐵路、海路和公路運輸工會（RMT）組成的戰爭行動區域委員會（WOAC）召開會議後達成協議，將從19日開始適用，並且比之前只保障與以色列有關聯船隻的船員進一步擴大範圍，目前適用於與英、美兩國有關聯的船隻。
這項協議是在胡塞組織（Houthi，或譯青年運動）在紅海造成的威脅加劇後被提出，胡塞組織聲稱所有在紅海地區的英國和美國的資產都是他們的合法攻擊目標。一些重要的組織警告稱，在紅海商船遇襲後，穿越紅海部分地區仍過於危險、無法通行，導致許多船隻改道避開紅海。
Nautilus專業和技術主管艾普頓（David Appleton）表示，船員的人身安全必須優先於商業利益，這是個大受業界歡迎的舉措，我們樂見工會和政府部門達成協議。」
報導提到，丹麥航運業在12月底也採取了類似的舉措，做出讓步提供危險津貼給船員。