不放棄爭副院長！傅崐萁簽「國會改革承諾書」 沒完成改革就辭職
在國民黨不分區立委韓國瑜表態參選立法院長，並搭擋國民黨立委江啟臣之際，國民黨立委傅崐萁今（21）日提出國會改革5點主張，並當場簽署「國會改革承諾書」，強調18個月內無法完成國會改革，就要辭掉國會領袖，以行動呼籲在野團結、朝野合作，不論誰當正副院長，都應立即推動「國會改革」並承諾國會改革。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁今天召開記者會，再重申國會改革5點主張，一為強化委員會功能，二為正副院長中立並建立違反議事中立罰則，三為立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開，四為健全立法院聽證及調查權，五為制定「藐視國會罪及國會偽證罪」，並當場簽署「國會改革承諾書」，表達改革決心，並在新國會開議後，馬上提出相關法案，盼朝野政黨共同支持。
傅崐萁呼籲，參與國會領袖選舉，是為了國會改革使命，在關鍵時刻「即刻啟動國會改革」，無論朝野政黨，欲參加國會領袖競爭的人，都應該推動國會改革，承諾18個月內若無法完成國會改革，應辭掉國會領袖職務，放下一黨之私，共同推動，打造健康、健全的立法院，回應全民小草期待。
傅崐萁認為，改革絕不能淪為口號，唯有健全立法院功能，強而有力的國會聽證、調查權制度，公正無私的正副議長議事中立，公開透明的經費使用，對藐視國會等於藐視民意做處罰，強化專業委員會功能，立法院才能真正代表民意，才能有力量監督不斷擴大的行政權，人民的權利才能受到保障。