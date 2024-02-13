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那些年的超夯男團！飛輪海永遠3缺1　Energy睽違14年回歸歌迷淚崩

▲那些年的經典男團，飛輪海解散後只剩3人會相聚；Energy睽違14年以原班人馬回歸樂壇。（圖／相信音樂臉書、辰亦儒微博）
▲那些年的經典男團，飛輪海解散後只剩3人會相聚；Energy睽違14年以原班人馬回歸樂壇。（圖／相信音樂臉書、辰亦儒微博）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣娛樂圈捧紅許多偶像，從小虎隊到F4到現在的Ozone等等，各個階段都有不同的男生團體，稱霸那個世代。而7、8年級生所懷念的男團偶像，則包含了飛輪海、Lollipop還有最近復出的Energy，《NOWnews今日新聞》帶您一起來看看這些曾經風靡少女們的偶像近況。

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飛輪海名稱取自「華氏溫標」的音譯　由4個大男孩組成

2005年出道，由吳尊、汪東城、炎亞綸、辰亦儒組成，團名「飛輪海」的由來為取自「華氏溫標」（Fahrenheit）的音譯，而四位成員依形象特質分屬不同溫度和季節。「飛輪海」出道同時推出唱片和戲劇，夯劇《惡作劇之吻》、《終極一班》、《終極一家》，在當時掀起「終極旋風」，也讓他們迅速累積超高人氣。「飛輪海」出道以來共發行4張專輯，2011年吳尊退團，隔年團體解散，汪東城、辰亦儒轉往大陸發展，吳尊一家人近年從汶萊搬到上海，只剩炎亞綸還活躍在台灣演藝圈。

許多粉絲敲碗多年求4人在合體，不過除了炎亞綸之外，其他3人會私下聚會，炎亞綸也曾說過，團體解散後只有和吳尊有聯絡，和其他人就是團員關係，不算朋友。

▲「飛輪海」四人要再合體恐怕很困難。（圖 / 翻攝lovewuchun IG）
▲「飛輪海」四人要再合體恐怕很困難。（圖 / 翻攝lovewuchun IG）
棒棒堂（Lollipop）從節目《模范棒棒堂》出道　由6個男孩組成

2006年節目《模范棒棒堂》組成團體Lollipop，團員包含敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑、王子。與飛輪海一樣，他們同時推出專輯和戲劇，《黑糖瑪奇朵》、《黑糖群俠傳》交出好成績，還跨界主持節目，2009年甚至踏上紅磡體育館舉辦演唱會。

2009年Lollipop合約到期，小傑、王子和毛弟另組團體「JPM」，其餘四人則改為「Lollipop@F」進行活動。2017年團體正式解散，6人皆在各自領域有不錯發展，阿緯、小煜、威廉已組成家庭當爸爸，6人私下也會常常聚會，顯示眾人的好交情。

▲男團棒棒堂（Lollipop）解散後感情依舊。（圖／翻攝敖犬臉書）
▲男團棒棒堂（Lollipop）解散後感情依舊。（圖／翻攝敖犬臉書）
「最殺的舞蹈男團」Energy睽違14年宣布回歸樂壇

Energy以「台灣最殺的舞蹈男團」著稱，2002年由書偉、坤達、阿弟、TORO、牛奶組成。首張專輯中的〈放手〉傳唱至今，成為他們的經典歌曲。2003年先是TORO單飛；2005年牛奶為了專注於舞蹈的夢想宣布退團。2007年加入唐振剛重新出發，2009年正式單飛。

Energy曾經風靡一時，只剩書偉、坤達、阿弟還在演藝圈發展。直到去年4月2日五人在五月天演唱會上驚喜合體，今年1月1日成立官方帳號，宣布回歸當五月天師弟，而且將推出新作品，還在過年特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》演出，讓粉絲超感動。

▲Energy睽違20多年重返歌壇，社群平台IG開設後立即吸引2.7萬人追蹤，影片觀賞數破百萬。（圖／相信音樂提供）
▲Energy睽違20多年重返歌壇，社群平台IG開設後立即吸引2.7萬人追蹤，影片觀賞數破百萬。（圖／相信音樂提供）
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