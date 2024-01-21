黃國昌怒「何時查賴清德財報不實」 監院：憲政機關間應相互尊重
監察院日前舉行工作檢討會議，民眾黨準立委黃國昌批評，27個監委一個人平均一個月調查不到1案，這種單位每年花納稅錢超過10億？他也質問，若真心要檢討，那就請監察院先回答，總統當選人賴清德財產申報不實，到底什麼時候要處理？
記者何哲欣／台北報導
監察院則回應，監察委員行使職權範圍多元，不宜僅憑調查案件數評價其績效，監察委員職權除收受處理人民陳情書狀、中央與地方巡察、立案調查、提出糾正案、彈劾案與糾舉案，參與相關委員會的審查、運作、調查報告提出後之後續追蹤，以及參與國家人權委員會、公職人員財產申報審查運作等；其中調查案件涉及專業、案情難易與調查作為等複雜因素，自難僅憑調查案件數為監委職權行使績效之評價標準。
至於賴清德的財報，監察院說，上月就發布新聞稿說明，且該案已進入程序中。對於受理財產申報各項業務或申報不實之檢舉案件等，監察院一向會依法處理。
監察院說，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，監察院如同院長陳菊院長所言，勉勵在新的一年能夠賡續精進作為，面對新的挑戰與議題，本屆委員在未來近三年的任期共創新局，賡續強化推動人權保障工作，讓監察院職權功能更貼近人民需求，充分發揮監察職權功能，作弱勢人民的靠山。