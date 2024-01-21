2016霸王級寒流停班課創先例！無低溫假標準　蔣萬安、侯友宜表態

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中央氣象署今（21）上午10時44分發布低溫特報，提醒民眾寒流南下，北部、東北部明顯轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，尤其明起周一至周三連續3天，「各地天氣非常寒冷」。台大大氣科學系博士林得恩指出，雪線將下修至800至1200公尺以上山區，陽明山、七星山、大屯山、二子坪都有機會下雪。
2016霸王級寒流創停班課先例
天氣越冷，民眾越關注「寒流假、低溫假」，畢竟2016年1月「霸王級寒流」到來時，曾創下停班停課的先例。當時淡水、板橋最低溫3.8度，多處下冰霰，陽明山鞍部更達零下3.7度，創下新低記錄，造成至少60人猝死，共計12所學校停班停課。
勞動部：無「低溫假標準」
勞動部解釋，現行法規並沒有寒流假、低溫假標準，當年停班停課是積雪影響交通、擔心師生通勤安危，並不是天氣多冷。放假可能性只有寒流導致災害發生、交通或水電中斷，各縣市首長可依其他天然災害裁量，自行宣布停止上班及上課。
蔣萬安、侯友宜：已請各校評估
由於氣象專家紛紛預估陽明山降雪機率極高，台北市長蔣萬安昨（20）日表示，市府已請陽明山上的山區學校評估，如果有狀況，請校長依據既有的天然災害停班停課作業辦法，向教育局報備後就會停止上班上課。
而新北市長侯友宜也回應媒體，已請教育局針對各學校狀況評估，確保孩子的校園安全，評估後若有需求，將以孩子安全做最大考量。
氣象粉專：這波不及「霸王級寒流」
民眾憂心2016年霸王級寒流重演，不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」已說明，這波寒流不比2016年1月寒流的冷度。事實上，中央氣象署為了讓民眾便於分辨冷空氣的影響強弱，因此根據「台北氣象站」的日最低溫，分為「東北季風、大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團、寒流」4種等級用詞，而「霸王級」僅是形容詞，並非級別之一。
◾東北季風：14°C＜最低溫＜20°C
◾大陸冷氣團：12°C＜最低溫≦14°C
◾強烈大陸冷氣團：10°C＜最低溫≦12°C
◾寒流：最低溫≦10°C