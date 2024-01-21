澳網／32連勝！Djokovic無情碾壓連贏13局 花不到2小時輕鬆晉8強
2024年澳網男單第四輪，24座大滿貫冠軍得主「喬帥」Novak Djokovic，開場連下13局，僅耗時1小時44分鐘，便以6：0、6：0、6：3擊敗20號種子、法國選手Adrian Mannarino，延續賽史32連勝，並繼續朝澳網生涯第11冠、大滿貫25冠邁進一步。
記者路皓惟/綜合報導
第一盤Djokovic在第2局完成破發後，取得2：0領先局面，自此之後就一路領先，連保帶破不給對手任何機會還擊，只用了30分鐘，就以6：0率先拿下。次盤Djokovic繼續壓著對手打，一口氣連拿12局，再以6：0賞Mannarino吃貝果。
Mannarino打到第三盤，才在第2局勉強保發，但Djokovic隨後又是連保帶破，將領先擴大至4：1，讓比賽提前失去懸念，最後Djokovic以6：3搞定比賽，輕鬆闖進8強。
自2018年澳網以來，Djokovic贏得每一場比賽，目前在澳網累計10冠，無愧「墨爾本之王」稱號，目前已經取得32連勝，這是喬帥生涯第14次打進澳網8強，將在8強對上美國選手Taylor Fritz與希臘選手Stefanos Tsitsipas之間的勝者。
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