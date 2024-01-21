歐陽妮妮屢傳閃婚突搬去杭州！1年暴瘦9公斤 哭訴很想「孩子們」
資深藝人歐陽龍與傅娟的3個女兒，這幾年相繼到中國發展，長女歐陽妮妮與演員張書豪因戲結緣，低調交往4年多，已經見過對方家長，似乎有閃婚打算，不過她今（21）日卻在IG自爆，早在去年8月就搬去杭州，大多時間跟媽媽都在當地，並且轉型成直播主工作，最不習慣的是和寵物貓狗們分開，「就是很想很想我的孩子，真的想到晚上都會哭哭，真的好愛牠們」。
記者江芷稜／綜合報導
歐陽3姊妹都在中國，二妹歐陽娜娜發展最好，曾經半年賺3億元台幣，被笑稱「一人養全家」，她只好出面闢謠，養家的是媽媽，目前也飛往美國繼續學業；么妹歐陽娣娣則在北京電影學院表演科系就讀，擅長舞蹈的她最近參加選秀節目《創造營2024》，聲稱自己來自中國引發熱議，成為節目熱門話題。
歐陽妮妮也把事業重心放在中國，她最近開放IG問答與網友互動，被問及似乎常待在大陸，不諱言去年8月就搬到中國，跟媽媽大部分時間待在杭州，開始直播分享小物、衣服品牌，不過仍經常回家看「我家孩子」，曬出自己與愛貓、愛犬們的合影，最不習慣異地生活的是很想念她的毛小孩們，「真的想到晚上都會哭哭，真的好愛牠們」。
眼尖的網友發現她瘦了不少，身高168公分的歐陽妮妮表示去年初還是56至58公斤，現在降到49、50公斤，主要是工作太忙，沒時間好好吃飯，加上戴了舌內側牙套後吃不下東西，體重自然下降了。不過，姊妹們長年在中國發展，她幫歐陽娣娣選秀節目加油打氣，卻收到不少網友的惡意批評，還有閃婚傳言滿天飛，歐陽妮妮日前曬出緊靠著歐陽娜娜的照片，最近心情似乎有點心累。
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