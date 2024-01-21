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藍國會龍頭之爭宴請台中立委　藍小雞：昨晚才知韓國瑜要來

▲韓國瑜與台中立委參敘前，強調在野立委必須團結，才能符合民意、形成強大的監督力量。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.21）
▲韓國瑜與台中立委參敘前，強調在野立委必須團結，才能符合民意、形成強大的監督力量。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.21）

記者顏幸如／台中報導

立法龍頭之爭國民黨內出現對手，率先宣佈「韓江配」的韓國瑜、江啟臣，今午在台中與立委當選人們參敘、爭取支持；多位立委透露這場餐敘早就敲定，「昨晚才知韓國瑜要來」。韓國瑜受訪時表示，當初接受不分區第一名，是看到民進黨貪污太嚴重，希望盡一己之力增加國民黨立委當選席次、形成強大監督力量，對於個別委員的行動，他不予評論。

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韓國瑜今（21）中午在台中林酒店前受訪時表示，自己接受國民黨不分區立委第一名，原始想法是看到民進黨貪污太嚴重，想盡一已之力讓國民黨立委當選越多越好。民進黨過去8年貪污腐敗，希望未來賴清德領導的政府能良心發現、改邪歸正，但善良的台灣人民不曉得未來是否會清廉執政，這時在野立委團結起來、形成強大的監督力量，就顯得非常重要。

韓國瑜說，競選期間他再三向選民保證會成立特偵組、偵辦貪污大官。在野立委團結起來，不僅是他對自己的要求、也是回應廣大民眾的要求。對於個別委員的行動，他不予評論。

立委傅崐萁今早開記者會喊出直球對決，媒體問及國民黨內爭取立院龍頭的意見是否出現分岐？立委江啟臣笑回「不會有分岐啊！」他強調正副院長的角色非常重要，對於如何有效監督政府，過去8年以來民眾是充滿疑慮的，「韓江配」搭檔競選就是希望發揮在野合作力量監督執政黨。他指出執政黨在立法院雖不是多數，但畢竟總統權力畢竟很大，「韓江配」將發揮有效監督力量，回應廣大人民期待，並肩作戰一起努力。

這場餐會由中華民國工商婦女協會、前立委蔡鈴蘭與國民黨前台中市黨部主委林敏霖具名邀請，出席者包括國民黨中彰投現任及新科立委，以及紅派大老前縣長廖了以、黑派大老鎮瀾宮董事長顏清標等人，已表態支持韓江配的台中市長盧秀燕並未出席。

台中市立委當選人黃健豪、黃仁、羅廷瑋受訪時透露，這場餐敘早就約好，原本是當選立委的聯誼餐會，昨晚臨時獲通知韓國瑜也會到，剛好可以向韓反映地方需求、為台中爭取更多建設。至於立院龍頭之爭，每位立委都有爭取院長的權利，但若是跑一兩票，結果就會不一樣，他們會在團結一致的前提下尊重黨的決策。

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