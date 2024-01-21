藍國會龍頭之爭宴請台中立委　藍小雞：昨晚才知韓國瑜要來

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韓國瑜說，競選期間他再三向選民保證會成立特偵組、偵辦貪污大官。在野立委團結起來，不僅是他對自己的要求、也是回應廣大民眾的要求。對於個別委員的行動，他不予評論。
立委傅崐萁今早開記者會喊出直球對決，媒體問及國民黨內爭取立院龍頭的意見是否出現分岐？立委江啟臣笑回「不會有分岐啊！」他強調正副院長的角色非常重要，對於如何有效監督政府，過去8年以來民眾是充滿疑慮的，「韓江配」搭檔競選就是希望發揮在野合作力量監督執政黨。他指出執政黨在立法院雖不是多數，但畢竟總統權力畢竟很大，「韓江配」將發揮有效監督力量，回應廣大人民期待，並肩作戰一起努力。
這場餐會由中華民國工商婦女協會、前立委蔡鈴蘭與國民黨前台中市黨部主委林敏霖具名邀請，出席者包括國民黨中彰投現任及新科立委，以及紅派大老前縣長廖了以、黑派大老鎮瀾宮董事長顏清標等人，已表態支持韓江配的台中市長盧秀燕並未出席。
台中市立委當選人黃健豪、黃仁、羅廷瑋受訪時透露，這場餐敘早就約好，原本是當選立委的聯誼餐會，昨晚臨時獲通知韓國瑜也會到，剛好可以向韓反映地方需求、為台中爭取更多建設。至於立院龍頭之爭，每位立委都有爭取院長的權利，但若是跑一兩票，結果就會不一樣，他們會在團結一致的前提下尊重黨的決策。