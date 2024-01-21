李亦伸專欄／勇士陷困境需要一次「關鍵救贖」！4名主力擺上貨架

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼是這四人，主要考量還是交易價值。
1、Andrew Wiggins是達拉斯小牛想要的小前鋒，儘管目前處於生涯低潮，但年輕、未來性和適用性仍舊很有價值。
2、Jonathan Kuminga年輕、很可能成為未來球星和台柱型球員，拿著新秀合約，擺上交易市場非常吃香。
3、Klay Thompson雖然不在顛峰，但他還是許多球隊想要的射手和第三得分點。更重要的是他的到期合約，今年夏天約滿，可留可不留，操作空間很大。
4、Chris Paul很單純就是到期合約，今年夏天想要釋放薪資空間或重建球隊，都很樂意接收Chris Paul的合約。
勇士目前18勝22敗，西區第12，連打季後賽附加賽資格都沒有(西區第7-10名取得附加賽資格)，進行必要交易，改變現況為Stephen Curry減壓，勢在必行。
勇士的問題只有兩個，第一防守太差，勇士防守效率排名第25，這是勇士教練Steve Kerr執教勇士10年來防守表現和持續力最差一季。第二是球隊氛圍不對，功勳老將老化、退化，新人還接不上來，老將打得不開心，新人想要更多上場發揮空間，當老的小的都有抱怨，球隊文化很難不出現裂痕。
對勇士來說，只要能提升防守、補強鋒線，重新凝聚向心力和團隊，打出最好團隊戰力和防守，任何交易、對象都值得考慮。
除了這四名主力已經擺上貨架，勇士前鋒Draymond Green也在自己的脫口秀節目坦誠，「勇士只有Stephen Curry是非賣品，其他所有球員都可能被交易，包括我，這是純粹生意，我是希望我不會被交易。」
勇士目前仍陷入很多困境。
第一、管理階層和老闆都很清楚，眼前球隊、文化、氛圍、輪換都需要做出改變，但他們卻沒有明確目標和人選。
第二、當球隊沒有明確目標人選和改變方向也顯示，其實勇士人手、天賦、陣容深度都很足夠，並不需要添加什麼元素，但球隊防守就是不好，團隊就是很亂，戰績、戰力正在持續下滑。
第三、今年勇士有12場領先兩位數分數比賽被逆轉、翻盤，其中有三場領先20分以上被逆轉。防守是最大問題，第四節進攻當機，Stephen Curry經常被包、受困、得分當機是第二大問題，如何解決這兩個困境，一筆簡單交易和改變輪換，未必就能把球隊導向正軌。
第四、留給勇士的時間不多，剩下42場比賽，交易完成可能剩不到35場例行賽，勇士必須緊繃神經，置之死地後生。
交易市場上沒有好中鋒可以選擇，勇士原本就不缺後場、射手，勇士隊中原本就有兩名優質小前鋒Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga，就算換一個另類小前鋒或優質3D，對現有戰力和團隊、防守能帶來多大改變，充滿未知數。
輝煌10年，勇士現在需要一次「關鍵救贖」，這次出手將會決定勇士今年和未來兩年命運，Stephen Curry還能不能再次爭冠、奪冠，勇粉、咖哩粉都很難入睡。