全台最有錢YTR！超哥「驚人身家」遭起底　長照做20年爽賺破億元

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📍岳父母都是警界高層
超哥2021年曾在臉書上透露，自己曾經有過2次的正式婚姻，在紐西蘭讀語言學校時也曾經有過一段，只是在台灣沒有登記，直到39歲時才跟現任妻子蘇菲登記結婚，兩人育有1女，時常都會在社群分享一家人的相處時光。
然而事實上，妻子蘇菲的來頭也不小，過去超哥在2021年時曾經揭露，自己的岳父岳母有兩個女兒，岳父母自警官學校畢業後，岳父進入調查局服務、岳母擔任刑事女警組組長，刑偵各種社會重大刑案，而其岳父就是魏展唐、岳母則是李莉娟。
📍醫療長照業起家 購買1.4億元土地不手軟
過去超哥家族從事長期照護產業長達20年，他曾於2021年斥資1.4億元購入桃園一塊500坪的土地，身家十分雄厚。
超哥也在土地開箱文中坦言，長照機構營運是慢慢累積，一開始一定虧錢。從買下來、規劃、興建開始算，必須經過快十年才能達到盈利的高峰。長照行業更是比其他企業多出許多時間成本，對於經營者來說，壓力真的非同小可。
📍豪擲600萬買黃金門號
2022年10月9日時，超哥前往參加黃金門號的競標過程，最終他「花台幣600萬買下全台灣最多0的門號」，總共10個號碼中就有9個數字是「0」，當時超哥透露，原先預估預算是300萬，但現場氛圍過熱，最終才出現6百萬超狂價格。
超哥也認為：「黃金門號可以跟著你一輩子，甚至傳給你的後代家人。黃金門號是一種稀缺資源，也永遠不會再生。很多人的電話號碼都是用了二十年甚至三十年，這個號碼就代表你，永遠不會消失。黃金門號就像股票基金一樣，也可以視作一種投資理財的方式。君不見十年前的黃金門號，現在個個都是天價」。
📍進軍餐飲業 遭美食公道伯Toyz犀利評論不忍了
超哥自2023年起開始進軍餐飲業，先是創立「超派炸雞」，近期又開設「超甲組」餐廳，沒想到「超派炸雞」先前就因Toyz的影片，衍生出「到此一油」事件，昨（21）日又發生「醋飯天條」動手事件，旗下兩個品牌都遭「美食公道伯Toyz」銳評，超哥直接動手的後果，也將面臨後續法律相關問題。