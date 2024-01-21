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泫雅、龍俊亨甜蜜遊LA公開打情罵俏　Trouble Maker是男友取名的

▲泫雅（左）2011年跟BEAST張賢勝組分隊Trouble Maker，團名是龍俊亨取的；小倆口如今從朋友變情人，愛的高調還一起去LA旅遊被抓包。（圖／龍俊亨、泫雅IG）
▲泫雅（左）2011年跟BEAST張賢勝組分隊Trouble Maker，團名是龍俊亨取的；小倆口如今從朋友變情人，愛的高調還一起去LA旅遊被抓包。（圖／龍俊亨、泫雅IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星泫雅跟龍俊亨認識10多年，泫雅13年前跟BEAST張賢勝組的分隊Trouble Maker，團名還是龍俊亨取的，2人如今友誼昇華變情人，18日宣布戀愛ING，他們公開的牽手照中，與12月泫雅曾PO出的國外旅遊服裝一樣，今（21）日韓媒更曝光小倆口去年11月從LA搭機的照片，發現原來他們早就愛的高調，不避諱旁人眼光，公然打情罵俏。

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▲泫雅放上牽手男性的背影照，並大方標註龍俊亨帳號，疑似宣布交往。（圖／泫雅IG）
▲▼泫雅大方標註龍俊亨帳號宣布交往，該組照片是在去年12月拍攝。（圖／泫雅IG）
▲ 泫雅
 
根據《Spotvnews》獨家取得的照片，泫雅跟龍俊亨去年11月到美國洛杉磯旅遊，同月21日返韓，22日下午抵達仁川機場，飛機落地後，2人站一前一後準備下機，雖然他們戴著毛帽、墨鏡，但難掩明星光環，一眼就能認出是龍俊亨跟泫雅。

泫雅跟龍俊亨機艙內刻意保持距離，但等待行李時，卻大方的面對面聊天，之後再各往出口走去，「小心翼翼」的回家。

直到今年1月，他們終於大方公開戀情，雖然雙方經紀公司未承認也沒否認，但龍俊亨率先跟粉絲道歉並認愛，他說：「大家好！不是為了別的，大家可能因為突如其來的消息嚇了一跳，我們互相感受到彼此積極的能量、好好的交往，希望大家多多關照！最近天氣很回溫了，但晚上還是會很冷，大家還是要小心感冒，晚上多吃點哦。」

龍俊亨跟泫雅曾是「Cube娛樂」的同門，2010年龍俊亨也義氣相挺泫雅合作《Change》；泫雅跟張賢勝組成的分隊「Trouble Maker」，團名也是龍俊亨取的，2人好情誼可見一斑，維持10多年的友情，如今從朋友變情人，緣分似乎早已命中注定。

▲▼泫雅跟龍俊亨出國遊玩。（圖／翻攝Spotvnews）
▲▼泫雅跟龍俊亨出國遊玩。（圖／翻攝Spotvnews）
▲泫雅跟龍俊亨出國遊玩。（圖／翻攝Spotvnews）
 
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