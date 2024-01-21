寒流龜速籠罩台灣！北部冷吱吱、南部大太陽 同時「溫差達12度」
2024年首波寒流即將侵襲台灣，中央氣象署預估，明（22）日晚間，北台灣氣溫就會達到寒流標準，而今（21）日是各地緩慢降溫的過程，中午冷空氣前緣已先抵達北台灣，不少市區已經有攝氏15度以下的氣溫，但南台灣因受地形和陽光影響，白天仍有攝氏25度以上，形成「一個台灣、兩個世界」的特殊情況，南北溫差在同時間達攝氏12度。
記者張志浩／綜合報導
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「一個台灣，兩個世界，目前南、北溫差將近12度，冷空氣前緣正在靠近中北台灣率先降溫，中南部地區因為地形阻擋及出太陽，延遲半天到一天左右」。
而根據氣象署資料也可見，北台灣在中午過後，氣溫已經開始跌破攝氏15度，反觀南台灣在同時間都還有攝氏25度以上的高溫，今日中午，高雄市杉林區甚至還有攝氏31.1度，是今日全台最高溫。
氣象署提醒，本波寒流在週二、週三（1月23日至1月24日）氣溫最低，台南以北及宜花低溫約攝氏7至9度，空曠地區更低，可能只有攝氏5至7度，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區在寒流期間有降雪機會，一直到週四（1月25日）白天起，寒流才會逐漸減弱，各地氣溫回升。