神準心理測驗！潛意識選一張卡 預知2024「有什麼機會等著你」
剛邁入2024年，想知道新的一年你是否還是順利、游刃有餘，讓專家透過潛意識牌卡來告訴你。名日文化分享催眠師Mo Jhen芸子新書，《心靈養護森林》中的神準心理測驗，從藝術家「去哪裡都行」的卡片作品裡，直覺挑選一張最吸引你的指引卡，預知2024「有什麼機會與挑戰等著你」。
記者蕭涵云/綜合報導
揮別2023，去年的你是感到滿足或亟欲有所突破？關注心理成長的名日文化，分享了催眠師Mo Jhen芸子最新著作《心靈養護森林》，幫助大眾藉「看到機會，而不是危險」的理念，探索生命每個人的生命功課。從藝術家「去哪裡都行」的卡片作品裡，直覺挑選一張最吸引你的指引卡，預知2024「有什麼機會與挑戰等著你」，一起挑戰神準心理測驗更認識自己吧。
請先閉上眼睛，專注於呼吸，維持三到四次自在呼吸的狀態，讓自己平靜下來。睜開眼後，直覺挑選一張最吸引你的指引卡，預知2024「有什麼機會與挑戰等著你」。藉每張圖卡代表的關鍵生命功課，聆聽自己內心的聲音。
1、核心風暴
在2024年，你將面對一場來自內在的風暴考驗。這是一個能深入了解自己、探索自己的契機，請在遇到困難和考驗時，直視內在的真實情緒，並試著將意識聚焦於勇氣、智慧、平靜三個潛在力量，當風暴來臨時，你能夠在心靈的森林中喚醒它。
2、生命花園
生命花園象徵著成長、突破與創造。在2024年，你將開啟一項重要的蛻變生命功課，需要你主動在自己的內心園地，種下種子、讓它們開花結果。
3、智慧之鏡
智慧之鏡這張卡，映照出你生命中即將開啟某個智慧與收穫的重要啟示。2024年，你將透過經驗學習到一個重要教訓，這也將成為你生命必要功課之一，而這份教訓更多的是滋養你生命的可能，並且擴展自我彈性。
4、跨境之門
在2024年的生命課題，停止安逸於舒適圈或慣性屏蔽面對未知，你將開啟一扇跨境之門。這扇門代表著新的機會、改變的契機和嶄新的開始。