美食公道伯當到「被打破頭」！Toyz稱讚過餐廳嗎？ 好評清單曝光
知名實況主Toyz（劉偉健）20日晚間前往超哥旗下超甲組海鮮丼飯餐廳直播評測，沒想到後續卻演變成暴力衝突。Toyz慘遭超哥動手毆打，後續被送醫頭頂縫了十幾針。而Toyz美食公道伯當到被打破頭的事件曝光，也讓網友好奇「Toyz有說過那個美食好吃的嗎？」貼文也引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
網紅Toyz與超哥20日晚間在台北街頭發生衝突，Toyz因為到超哥開的海鮮丼飯店踢館，點評部分食物不好吃，結果超哥親臨現場跟Toyz講大道理，隨後兩人吵到店外，超哥沒忍住脾氣直接當街暴打Toyz，以致Toyz頭部受傷縫了至少10針，事後也對超哥提出傷害、殺人未遂等告訴。
事發後有鄉民在論壇PTT上發起討論，因為Toyz自稱「美食公道伯」，但在他的印象裡，只要單價高一點的時候，都會在影片中被嫌棄，不禁好奇「Toyz有說過那個美食好吃的嗎？」。
綜合討論下方的回應，過去在美食公道伯系列影片中，曾獲得Toyz好評的餐廳美食包含：教父牛排、侯布雄、俺達肉屋、桃花林、今大滷肉飯、Baan、阿男麻油雞等店。
觀眾也想起Toyz的評價內容：「Baan被他跨上天啊，還說想天天吃」「有啊，教父牛排，當初看了他的影片才特別去吃」、「桃花林，我還特別去吃真的好吃」、「南機場的麻油雞，有一說一，阿男真的好吃」、「印象中超難訂的巴拉圭牛肉麵印象有被稱讚好吃」。
其他網友也坦言：「認真說他評吃的還不錯，什麼都敢吃也不會偏頗，但這次問超哥的話，我覺得是有點白目了」、「他跟我朋友一樣很挑，只有好吃的值得參考，而且他都會把原因講出來」、「他難吃好吃都有講出具體意見又不是隨便噴」、「基本上常常會說是他自己口味，參考就好，他也不會叫你別去吃」、「讓我想到當初黃秋生也是直接批評台灣的食物，還好他沒吃到超哥的店，要不然要被打了」。